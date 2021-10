Karim Benzema brille à Madrid, c'est pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Héros de l’équipe de France lors du Final 4 de la Ligue des Nations, Karim Benzema a toujours cru en lui pour son retour chez les Bleus, même quand Didier Deschamps ne voulait plus entendre parler de lui.

Suite à un retour plutôt convaincant lors de l’Euro l’été dernier, avec quatre buts en autant de rencontres jusqu’à l'élimination dès les huitièmes de finale contre la Suisse, Karim Benzema est de nouveau entré dans le coeur des Français la semaine dernière. Lors du Final 4 de la Ligue des Nations, l’attaquant du Real Madrid a été dans tous les bons coups. Contre la Belgique (3-2), c’est lui a relancé la France en réduisant le score à 1-2 après les deux premiers buts des Diables Rouges. Puis face à l’Espagne en finale (2-1), c’est également lui qui a permis à la France de revenir dans le match en égalisant d’un magnifique tir, quelques instants après l’ouverture du score d’Oyarzabal.

Avec ces deux réalisations, KB9 a écrit une partie de l’histoire moderne des Bleus, puisque la France a remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des Nations, grâce notamment à l’ancien joueur de l’OL. Ce statut de nouvel héros, Benzema était pourtant loin de l'imaginer il y a encore quelques mois, quand Didier Deschamps ne voulait pas entendre parler de lui. Mais avec le temps, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena s’est estompée, et le sélectionneur a fini par craquer en redonnant sa confiance au buteur tricolore juste avant l’Euro. Un retour dans son pays que Benzema a toujours espéré depuis Madrid.

Benzema : « J’avais une double motivation »

« Quand je n’étais plus sélectionné en équipe de France, je me concentrais pleinement sur mon club. Mais je n'ai jamais lâché l'idée de revenir un jour en équipe de France. La sélection a toujours été dans ma tête. Et c’est ce qui me permettait aussi d'être performant en club. Même si j’ai toujours une motivation au Real Madrid. Mais là, j’avais une double motivation. En étant performant, je me disais : ‘Peut-être que je vais être rappelé'. Au début, c’était difficile de ne pas aller en sélection, alors que tous tes coéquipiers partent dans leurs pays. Mais après, ça m’a permis de me reposer et d’être performant chaque week-end avec mon club », a avoué, dans une interview sur Canal+, Benzema, qui a donc bien fait de ne pas prendre sa retraite internationale, comme certains suiveurs lui avaient demandé en 2019...