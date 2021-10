Benzema, la France peut lui dire merci

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, l’équipe de France s’est adjugée la deuxième édition de la Ligue des Nations en finale contre l'Espagne (2-1). Un sacre que Didier Deschamps doit à son collectif, mais aussi et surtout à Karim Benzema.

Il y a quelques mois à peine, personne n’aurait imaginé que Karim Benzema allait devenir le sauveur des Bleus. En même temps, l’attaquant de Madrid était placardisé depuis plus de cinq ans par Didier Deschamps. Et malgré ses grandes performances avec le Real, personne ne voyait KB9 revenir en sélection. Et pourtant, avant l’Euro, le sélectionneur a complètement changé ses plans en rappelant Benzema. Si ce nouveau départ s’était soldé par un cuisant échec, avec une défaite dès les huitièmes de finale contre la Suisse, l’ancien joueur de l’OL avait été à la hauteur de l’évènement en marquant quatre buts en autant de matchs, dont un doublé face au Portugal en phase de groupes. Mais c’est bien lors de ce Final 4 de la Ligue des Nations que Benzema est pleinement devenu un cadre de la France. Déjà auteur d’un grand match contre la Finlande en septembre dernier, KB9 a effectivement rayonné cette semaine.

Déjà buteur face à la Belgique en demi-finale jeudi dernier (3-2), Benzema a de nouveau marqué le premier but français ce dimanche soir. Après avoir sonné la révolte face aux Diables Rouges, il a remis les Bleus dans le droit chemin contre la Roja (66e), directement dans la foulée de l'ouverture du score d’Oyarzabal (64e). Mais avec quel but ! Sur un service de Théo Hernandez à gauche, Benzema a repiqué sur son pied droit pour enrouler une magnifique frappe dans la lucarne opposée d’Unai Simon. Un chef d'oeuvre qui a lancé la France, vu que Mbappé a ensuite offert la victoire à son équipe (80e), avant que Lloris ne s’occupe du reste en toute fin de match. Si les deux champions du monde ont réalisé un match plein, c’est bien Benzema qui a été élu homme de cette finale.

La puissance de cette image de Karim Benzema... 🥺



Tellement mérité et tellement heureux pour lui #ESPFRA pic.twitter.com/IEm7UKEMPV — M|Miotto (@Maxmiotto_) October 10, 2021

Benzema tient son trophée en équipe de France

Un véritable bonheur pour le Merengue. « C'est une soirée rêvée sur les plans collectif et personnel. J'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France, aujourd'hui c'est fait. C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère. Cette équipe est très forte, elle ne lâche jamais rien et on l'a encore prouvé. C'est le signe des grandes équipes : ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment », a lancé, sur M6, Benzema, qui s’offre un vrai match référence contre son deuxième pays. Autant dire que le Tricolore continue de postuler au Ballon d’Or.