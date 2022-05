Kamara appelé, de la stabilité en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour le prochain rassemblement. Si la stabilité est de rigueur, le Marseillais Boubacar Kamara va faire ses grands débuts à Clairefontaine.

Quatre matches en une dizaine de jours. France-Danemark (vendredi 3 juin 2022, Stade de France, 20h45), Croatie-France (lundi 6 juin 2022, stade Poljud de Split, 20h45), Autriche-France (vendredi 10 juin 2022, stade Ernst-Happel de Vienne, 20h45) puis France-Croatie (lundi 13 juin 2022, Stade de France, 20h45). Voici le programme pour le moins copieux de l'équipe de France pour le début du mois de juin prochain, dans le cadre de la Ligue des Nations. Si l'idée de faire souffler certains cadres, épuisés après une saison parfois très longue, celle de bien préparer le Mondial 2022 au Qatar, prévu dans cinq mois, doit elle aussi être tenace dans la tête de Didier Deschamps.

Kamara, la nouveauté

La rumeur était tenace, Didier Deschamps lui a donc donné sa chance. Le 28 mai prochain, Boubacar Kamara va découvrir Clairefontaine avec l'équipe de France A, lui qui a connu les sélections de jeunes et les Espoirs. Le milieu défensif ou défenseur central de 22 ans réalise une saison pleine avec son club de toujours et au sein de sa ville natale, Marseille. Durant ces quatre rencontres internationales à venir, nul doute qu'il pourra honorer sa toute première sélection avec les Bleus. Kamara sera entouré de deux autres Marseillais sur ce rassemblement, à savoir William Saliba et Mattéo Guendouzi.

Giroud et Pogba, les deux grands absents

« Je vous laisse les interprétations hâtives. Je veux offrir la possibilité aux autres joueurs offensifs d'avoir plus de temps de jeu. » Le sélectionneur a de suite été questionné sur l'absence d'Olivier Giroud, l'attaquant de l'AC Milan, déjà zappé lors du rassemblement de mars avant de « profiter » du forfait de Karim Benzema pour revenir. Le champion du monde 2018, possible champion d'Italie le week-end prochain avec l'AC Milan, peut craindre pour son avenir en sélection.

Autre absence de taille, celle de Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United, touché au mollet, n'a pas joué depuis un mois et sa présence était pour le moins incertaine. Un situation bien différente pour l'ancien crack de la Juventus Turin, l'un des piliers de Deschamps. À lui de trouver un challenge intéressant et un maximum de temps de jeu cet été pour assurer sa place au Qatar.

La liste de l'équipe de France retenue par Didier Deschamps : Lloris, Maignan, Areola - Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane - Kanté, Guendouzi, Kamara, Rabiot, Tchouaméni - Ben Yedder, Benzema, Mbappé, Coman, Diaby, Griezmann, Nkunku.