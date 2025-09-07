France ‍: Barcola remplaçant, Deschamps craque face au PSG

Dans : Equipe de France.

Par Nathan Hanini

L’équipe de France a fait le travail lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du monde face à l’Ukraine vendredi dernier (2-0). Ce mardi, les Bleus vont enchaîner face à l’Islande. Une rencontre qui pourrait se jouer sans Bradley Barcola, victime de la relation entre le PSG et la Fédération française.

La victoire française face à l’Ukraine (2-0) a été entachée par les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain seront indisponibles plusieurs semaines et la colère gronde du côté de la capitale française. Le PSG a publié un communiqué dans lequel il demande à la Fédération Française de football de changer de protocole médical envers les joueurs. « Les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates. Le Club se tient prêt à contribuer activement à ce travail collectif, dans l’intérêt des joueurs et de l’ensemble du football professionnel, » écrit notamment le vainqueur de la Ligue des champions. Suite à cela, un joueur pourrait être une victime collatérale des tensions, il s’agit de Bradley Barcola.

Le PSG monte le ton envers la FFF

OLISE ➡️ BARCOLA ➡️ OLISE ⚽️



Un long une-deux entre Olise et Barcola pour l'ouverture du score face à l'Ukraine (2-0) !



Et ça fait 𝟑 𝐛𝐮𝐭𝐬 𝐞𝐧 𝟒 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐬 pour Michael Olise avec les Bleus 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Xvj57sNAcQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2025

Ce dimanche, la Voix du Nord dévoile que l’ailier du Paris Saint-Germain a des chances d’être ménagé contre l’Islande ce mardi dans le cadre du deuxième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pourtant, auteur d’une belle prestation contre l’Ukraine, l’ancien joueur de l’OL ne verra sûrement pas le rectangle vert mardi. Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas perdre un troisième joueur offensif durant cette trêve internationale. Alors que la Ligue des champions est sur le point de faire son retour, Luis Enrique va devoir composer sans deux éléments forts de son secteur offensif. Avec un calendrier compliqué, le club de la capitale en veut réellement à la FFF. Les tensions grandissent entre les deux entités depuis plusieurs mois et semblent avoir atteint un nouveau palier en ce mois de septembre.