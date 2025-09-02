« ‍Impitoyable ‍», Didier Deschamps prévient les joueurs français

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France lance cette semaine sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous que Didier Deschamps ne veut pas louper.

Pour les plus anciens suiveurs des Bleus, disputer une Coupe du monde était autrefois un évènement exceptionnel pour l’équipe de France, qui a connu des mésaventures dans son histoire pour aller chercher ce précieux sésame. Mais depuis la victoire en 1998, la France n’a jamais manqué une seule fois cet évènement, et cela devient de plus en plus automatique sachant que les Coupes du monde ne sont plus des compétitions regroupant l’élite du football de la planète, puisque quasiment 50 pays seront au rendez-vous sur le continent américain en 2026. Avec 16 places, l’Europe possède le plus gros contingent et cela laisse donc une forte possibilité aux plus gros pays du continent de valider son billet.

Pour la France, il faudra terminer obligatoirement première d’un groupe de 4 où se retrouvent l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. En cas de deuxième place, ce seront des barrages toujours délicats, que Didier Deschamps ne veut pas envisager. L’idée est en effet d’éviter toute frayeur même si le sélectionneur national souligne qu’il n’est jamais facile de débuter une campagne éliminatoire, comme ce sera le cas ce vendredi en Pologne pour y défier l’Ukraine. Pas d’excès de confiance possible donc pour Didier Deschamps.

« Excès de confiance ? Non, mais c'est lié à l'environnement, au statut de l'équipe de France. Alors que se qualifier pour une Coupe du monde n'a jamais été une formalité, et je leur rappellerai aujourd'hui. Le haut niveau est impitoyable. Quand on fait un peu moins... Ce n'est pas de la crainte, c'est juste d'être conscient que rien n'est fait et qu'il va falloir aller la chercher, cette qualification », a prévenu le sélectionneur national alors qu’un bon début avec des victoires contre l’Ukraine et l’Islande permettrait déjà d’envisager sereinement la suite de cette petite poule de qualification avec sérénité.