Hervé Renard coupe son salaire en deux pour la France !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Toujours sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite, Hervé Renard tente de négocier son bon de sortie afin de devenir l'entraîneur de l'équipe de France féminine. Et pour cela il est prêt à faire un énorme effort salarial.

Cette semaine, la Fédération Française de Football souhaite pouvoir communiquer une première liste des joueuses appelées à disputer le Mondial 2023 qui se jouera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais pour l’instant, l’Arabie Saoudienne ne lâche rien, et n’a toujours pas validé le départ d’Hervé Renard, seul en lice pour succéder à Corinne Diacre. Lié jusqu’en 2027 avec la sélection saoudienne, l’entraîneur français veut devenir le coach des féminines Françaises, mais il doit se libérer de son contrat, et avec un salaire d’un million d’euros par an, plus les primes, c’est donc à un montant total de 5 millions d’euros que Renard va probablement devoir renoncer. Car c’est clair et net, du côté de la FFF, on ne fait pas un pont d’or pour le faire renoncer à l’Arabie Saoudite. C’est ce qu’a expliqué le journaliste Walid Al-Faraj qui, dans l’émission Action avec Walid, sur une télévision saoudienne, a donné des détails financiers de l'éventuel contrat de Renard en France

Un salaire 6 fois plus bas que celui de Deschamps

Le spécialise du football saoudien affirme qu’Hervé Renard a accepté de diviser son salaire par deux pour entrer dans le cadre fixé par les dirigeants du football français. Autrement dit, il gagnerait pas loin de 500.000 euros par an, ce qui est forcément énorme pour le commun des mortels, mais pas tant que cela pour l’entraîneur d’une sélection nationale, féminine ou masculine. Didier Deschamps toucherait par exemple près de 3 millions d’euros par saison pour être sur le banc des Bleus selon des chiffres dévoilés en fin d'année par Le Figaro. Cependant, cet effort restera vain si la fédération saoudienne de football n'accepte pas de laisser partir Hervé Renard, ce dernier n'ayant pas d'autre choix que payer sa clause libératoire qui est de 5 millions d'euros à en croire Bernard Lions, le journaliste précisant que la FFF refuse de prendre ce montant en charge. Et tout cela va devoir rapidement se régler, l'équipe de France féminine devant rapidement se mettre en ordre de bataille pour la Coupe du Monde, avec notamment des matchs amicaux la semaine prochaine.