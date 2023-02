Guerre ouverte en équipe de France féminine !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Coup de tonnerre en équipe de France féminine, la capitaine Wendy Renard claque la porte de la sélection tant que la sélectionneuse Corinne Diacre restera en place.

Dans cinq mois, l’équipe de France féminine disputera la Coupe du monde avec forcément de belles ambitions, même si ce trophée a toujours échappé aux Bleues. Mais à l’approche de la dernière ligne droite de préparation, la capitaine et taulière de l’équipe de France a décidé de claquer la porte. Wendie Renard, véritable monument du football féminin, a annoncé sa mise en retrait. L’arrière de l’Olympique Lyonnais n’a jamais caché la cassure avec la sélectionneuse Corinne Diacre, et le torchon brule depuis très longtemps entre plusieurs joueuses et celle qui a pendant longtemps reçu le soutien très ferme de Noël Le Graët.

Coup de pression sur Corinne Diacre

Les choses changent à la Fédération en ce moment et c’est peut-être pour cela que l’annonce de Wendie Renard a été dévoilée ce vendredi sur ses réseaux sociaux. Mais en tout cas, la joueuse de l’Olympique Lyonnais a fait savoir que l’équipe de France était finie pour elle tant que les conditions actuelles seraient toujours de mise. « J'ai défendu le maillot bleu blanc rouge, 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme. J'aime la France plus que tout, je ne suis pas parfaite, loin de là mais je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C'est avec le coeur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette coupe du monde dans de telles conditions. Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir », a déclaré Wendie Renard, qui sait que le groupe France est au bord de l’implosion sous la direction de Corinne Diacre ces dernières années.

Ces derniers mois, Corinne Diacre a régulièrement tenu tête à des cadres des Bleues, les sortant même du groupe pour éviter les conflits. La mise à l’écart d'Amandine Henry ou d'Eugénie Le Sommer avait provoqué de vives tensions, même si Renard avait finalement ravalé sa fierté pour continuer avec la France. Ce n’est désormais plus le cas, et la pression maximale est mise sur la FFF et Corinne Diacre afin de régler une situation pesante à quelques mois de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande.