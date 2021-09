Griezmann-Benzema, la France fait enfin plaisir !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

France bat Finlande 2-0

Buts pour la France : Griezmann (25e et 54e)

Un doublé de Griezmann, un Benzema inspiré, et les Bleus ont logiquement dominé la Finlande pour faire un pas vers la première place de leur groupe éliminatoire.

Après deux nuls inquiétants face à la Bosnie et l’Ukraine, l’équipe de France était attendue au tournant contre la Finlande, ce mardi soir à Lyon. Il fallait non seulement une victoire pour éloigner un concurrent réel en cas de mauvaise performance, mais aussi la manière pour se rassurer après cinq matchs nuls consécutifs. Didier Deschamps avait donc décidé de passer à cinq défenseurs, pour ouvrir les couloirs à Dubois et Théo Hernandez. Après une première demi-heure balbutiante, l’éclair venait d’un duo qui allait porter les Bleus tout au long de ce match. Une remise de Benzema permettait de libérer Griezmann dans la surface, pour un extérieur qui faisait mouche (1-0, 25e).

41 - Antoine Griezmann a marqué contre la Finlande ses 40e et 41e buts avec les Bleus, rejoignant ainsi Michel Platini en 3ème position des meilleurs marqueurs de l’histoire de l’équipe de France. Podium. #FRAFIN pic.twitter.com/q3vcAZBkGd — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2021

Le duo remettait ça dans une seconde période beaucoup plus maitrisée. Benzema faisait la différence au coeur du jeu dans un tour de passe-passe dont il a le secret, avant de solliciter Dubois, qui retrouvait Griezmann pour une finition impossible en angle fermé (2-0, 54e). Un doublé pour un match impeccable des Bleus, qui ont ravi le bouillant public lyonnais. Enfin un pas dans la bonne direction vers le Mondial 2022, même si mathématiquement rien n’est fait, la Finlande ayant par exemple deux matchs en retard dans le groupe. Mais le visage affiché était pour une fois séduisant.