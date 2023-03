Giroud à l’Euro 2024, la France est prévenue

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud prend ses marques en vue de l'Euro 2024, puisqu'il va prolonger au Milan AC d'une saison afin de rester compétitif pour l'équipe de France.

A 36 ans, Olivier Giroud est toujours dans les petites papiers de Didier Deschamps, même si l’aventure a failli s’arrêter après la Coupe du monde 2018. Le retour de Karim Benzema a clairement mis le « karting » sur le bas de la route, mais l’aventure compliquée avec le joueur du Real Madrid et le renouveau de l’attaquant du Milan AC ont encore une fois bouleversé les cartes. Doté d’un mental de fer, Olivier Giroud ne compte pas raccrocher les crampons, loin de là. S’il est apparu moins fringuant avec les Bleus lors des derniers matchs de ce mois de mars, le champion du monde 2018 n’est pas du genre à baisser les bras.. Avec son club non plus. Même s’il est moins en réussite, Olivier Giroud fait partie des meubles au Milan AC et le club lombard va le continuer. En Italie, on rechigne beaucoup moins à faire confiance aux joueurs qui ont passé le cap des 35 ans.

Giroud, une prolongation et il prend le quart

Profitons de Griezmann et Giroud parce que dans quelques années ils seront plus là 💔 #IRLFRA pic.twitter.com/WBYkldqDKA — Rukawa🇩🇿🇲🇫 (@rukawa95130) March 27, 2023

Résultat, l’informateur spécialisé sur le mercato Gianluca Di Marzio l’affirme, le Français va signer un nouveau contrat d’un an, l’emmenant jusqu’à l’été 2024. De quoi le maintenir dans une équipe compétitive et qui dispute régulièrement la Ligue des Champions jusqu’au prochain Euro. Un critère important pour Didier Deschamps dans sa sélection, surtout que ce n’est pas forcément le cas de nombreux candidats en attaque comme Moussa Diaby ou Randal Kolo-Muani par exemple. Concernant Giroud, l’annonce devrait arriver au début du mois d’avril, avant le choc face à Naples en quarts de finale de la Ligue des Champions. Son désir de rester à Milan est en tout cas loué par les supporters, qui ont bien vu que Giroud avait refusé une offre colossale d’Everton avec un contrat à 10 millions d’euros par an, pour rester en Lombardie, où il touche quasiment trois fois moins. La France est en tout cas prévenu, Olivier Giroud compte bien rester compétitif le plus longtemps possible, et il aura son mot à dire pour se faire sa place en équipe de France.