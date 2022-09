EdF : Fred Hermel rêve d'un fiasco français au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'un des journalistes vedettes de RMC, Frédéric Hermel, a dévoilé sa position sulfureuse sur la Coupe du monde au Qatar. Il ne regardera aucun match et rêve de voir la France perdre.

La Coupe du monde 2022 au Qatar approche, et sa tenue commence à faire débat. Le Mondial a été attribué à l’Emirat en 2010, et 12 ans plus tard, le rendez-vous est pris pour lancer cette épreuve toujours très attendue dans le monde du football. Néanmoins, entre le gâchis énergétique, les conditions des ouvriers sur les chantiers pour des stades dont certains seront détruits après l’épreuve, le désintérêt des locaux pour le football et les considérations politiques, la couverture de l’évènement va forcément donner lieu à des désaccords ou des prises de position. C’est le cas de Frédéric Hermel, journaliste emblématique de RMC et qui suivra la compétition pour la radio sportive. A contre-coeur visiblement. « Moi, je suis employé par cette maison. Je suis le football espagnol, donc je vais faire mon métier parce que j’ai signé un contrat et que je vais respecter un contrat », a livré celui qui a longtemps habité à Madrid, pour l’émission Estelle Midi.

France 98 oui, France 2022 non

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par fredhermel (@fredhermel16)

Mais ce suivi pour son métier s’arrêtera visiblement à quelques matchs bien choisis, c’est à dire ceux de l’Espagne et ceux de la France, qu’il rêve de voir se faire éliminer dès que possible. Pour l’autre du livre « C’est ça la France », la prise de position risque d’avoir du mal à passer, mais il l’assume. « Je vais avoir une attitude professionnelle sur cette Coupe du monde, c’est-à-dire suivre l’équipe d’Espagne, les médias espagnols pour pouvoir en parler. Et l’équipe de France, pour soutenir ses opposants, ses rivaux. Parce que je souhaite de tout mon cœur que la France ne gagne pas cette Coupe du monde et qu’on ne se souvienne pas de la France Qatar 2022 comme de la France 98. Je ne veux pas que l’équipe de France gagne ce Mondial-là, pour pas que l’image de l’équipe de France et de la France soit associée à cela », a livré Fred Hermel, qui n’est pas dérangé par le titre des Bleus en Russie en 2018, mais pourrait l’être par celui de la France au Qatar.

La Coupe du monde de la honte pour Hermel

Il reste à savoir qui aurait grâce à ses yeux pour remporter cette Coupe du monde en 2022. En tout cas, le journaliste de RMC a déjà prévenu qu’il allait donc zapper 90 % des matchs de l’épreuve. « Je vais faire, à mon petit niveau, la grève du plaisir. Je ne vais pas regarder les matchs. Je vais regarder les matchs de l’équipe d’Espagne professionnellement, mais je ne vais pas regarder les autres matchs. Je ne vais pas prendre de plaisir à cette Coupe du monde, parce que pour moi, c’est une honte », a livré Fred Hermel, qui estime que cette Coupe du monde n’aurait jamais du être attribuée au Qatar.