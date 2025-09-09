Zinedine Zidane ICONSPORT_261024_0480

France : Zidane accepte déjà de remplacer Deschamps

Equipe de France09 sept. , 11:30
parCorentin Facy
Didier Deschamps vit ses derniers mois à la tête de l’équipe de France et pour le remplacer, Zinedine Zidane fait office d’immense favori, même si le nom de Thierry Henry est également évoqué au sein de la FFF.
En fin de contrat avec la Fédération française de football après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a déjà mis fin au suspense. Il y a près d’un an, le sélectionneur de l’équipe de France a fait savoir qu’il ne prolongerait pas une fois de plus à la tête des Bleus. L’histoire touchera donc à sa fin lors du Mondial aux Etats-Unis entre « DD » et la sélection tricolore. La question est maintenant de savoir qui succèdera à l’ex-entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille.
Un nom est évidemment sur toutes les lèvres, celui de Zinedine Zidane. Et pour cause, L’Equipe indique dans son édition du jour que l’ancien coach du Real Madrid observe de près les matchs de l’équipe de France et la nouvelle génération. Il se renseigne aussi parfois sur les personnalités des joueurs via son très large réseau, y compris dans l’entourage actuel des Bleus. La preuve que « Zizou » est déjà au boulot, même s’il n’a pas encore été officiellement choisi pour succéder à Didier Deschamps.
Zidane sait que des joueurs rêvent de travailler avec lui
- Un proche de Zinedine Zidane
« Zidane sait tout. Mais les infos lui remontent plus qu'il ne va les chercher. Il sait que des joueurs rêvent de travailler avec lui » confie d’ailleurs un proche au quotidien national. Sans poste depuis son départ du Real Madrid, le natif de Marseille attend que la place se libère avec impatience. Le président Philippe Diallo ne lui a pourtant rien promis et qui sait, une surprise est encore possible.
Didier Deschamps&nbsp;
L’Equipe révèle par exemple que le président de la Fédération française de football apprécie beaucoup Thierry Henry, l’ancien sélectionneur des Espoirs, à qui l’équipe féminine avait été proposée avant la nomination d’Hervé Renard. En dehors de la légende d’Arsenal, Zinedine Zidane ne semble toutefois pas avoir beaucoup de concurrents. Philippe Diallo refuse néanmoins de s’avancer, ce dernier estimant qu’il est encore trop tôt pour évoquer la succession de Didier Deschamps. Soucieux de ne pas rater l’occasion, Zinedine Zidane attendra donc avec patience le coup de téléphone de son possible futur employeur. 
