France : Thierry Henry viré par Olivier Giroud, il se marre

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

De retour en équipe de France un peu moins d’un an après l’Euro, Olivier Giroud savoure ce come-back qui n’était pratiquement plus attendu.

L’attaquant tricolore a terminé très froidement le dernier Euro, en laissant les duettistes Mbappé et Benzema se partager les ballons d’attaque pendant qu’il restait sur le banc de touche, lui l’homme de base de l’attaque en 2018 lors du sacre en Russie. Ce retour justifié clairement par l’absence de Karim Benzema, le récompense aussi de son bon passage au Milan AC. Face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, l’ancien finisseur d’Arsenal et de Chelsea va probablement avoir du temps de jeu, et il pourrait pourquoi pas augmenter son total de buts en équipe de France. Avec 46 réalisations sous le maillot bleu, il se retrouve à cinq petites longueurs du recordman du genre, un certain Thierry Henry. Ce dernier, désormais à la retraite et consultant pour Amazon Prime, s’est permis de lui poser une petite question interactive lors du rassemblement de l'équipe de France, avec un gros clin d’oeil à ce fameux record qui fait tant parler.

L'avance de Thierry Henry va-t-elle se réduire ?

« J’avais une question pour toi. Est-ce que l’attaquant doit être seulement jugé pour le nombre de buts qu’il met. C’est un peu dur à ton égard car tu apportes beaucoup plus que seulement le but, dans le jeu. Et puis, encore 5 buts au passage », a glissé un Thierry Henry avec le sourire. Une remarque qui a fait « régaler » Olivier Giroud, qui a bien reconnu que les statistiques avaient leur importance. Concernant le fameux record, l’attaquant des Bleus a reconnu que Thierry Henry avait encore un peu d’avance, mais qu’il n’en faisait pas une fixation même s’il rêvait de profiter de ces matchs pour se rapprocher de ce record.