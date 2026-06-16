France-Sénégal : Deschamps n’a qu’un seul doute pour sa compo

A l’approche du match entre la France et le Sénégal pour lancer le Mondial des Bleus, Didier Deschamps n’a qu’une seule hésitation sur sa composition d’équipe.

Il faut se pincer pour y croire, mais Didier Deschamps va bien jouer avec quatre joueurs très offensifs pour le match de ce mardi face au Sénégal. En ouverture de leur groupe, les Bleus n’ont pas le droit à l’erreur face aux derniers finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations, pour ne pas se mettre dans la difficulté. Car en cas de contre-performance, cela pourrait inquiéter en vue du dernier match de la poule face à la Norvège, la meilleure attaque d’Europe sur les éliminatoires.

Lucas Digne, plus sécurisant que Théo Hernandez ?

Pour affronter les Lions de la Teranga, Didier Deschamps fera donc appel à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. C’est cruel pour des joueurs comme Bradley Barcola et Rayan Cherki qui n’ont pas démérité, mais la concurrence est folle en attaque.

A quelques heures du match, il n’y a visiblement qu’un seul poste qui fait débat, c’est celui de latéral gauche. Théo Hernandez, plutôt en jambes malgré sa saison en Arabie saoudite, est en concurrence avec un Lucas Digne qui offre plus de garanties sur sa régularité. Pour Eric Di Méco, c’est le seul poste où cela porte à discussions.

« Je suis plutôt pro-Digne. A chaque fois qu’il a été titulaire, il a fait ses matchs. Il est juste offensivement. Ce n’est pas le meilleur défenseur du monde mais je me compte que les latéraux ne sont plus des grands défenseurs, on regarde plus ce qu’ils font offensivement. Ce n’est jamais du 9/10, mais c’est rarement du 4/10, il est toujours bon, ou moyen bon. Il offre plus de certitudes, d’autant que Théo Hernandez n’est plus au-dessus, avec son choix de carrière et ses derniers mois en sélection », a livré l’ancien latéral gauche de l’OM et de l’équipe de France dans les colonnes de La Provence.

Une preuve que Didier Deschamps ne sera jamais tranquille sur sa composition d’équipe, car c’est plutôt Théo Hernandez qui est attendu pour être titulaire ce mardi soir contre le Sénégal.