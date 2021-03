France : Savanier comme Delort, viva l’Algérie ?

Dans : Equipe de France.

Avec 5 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Teji Savanier prouve qu’il est l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste.

Le stratège de Montpellier continue d’épater les observateurs du championnat, à tel point que certains réclament sa première sélection en Equipe de France. Du haut de ses 29 ans, le natif de Montpellier pourrait être l’invité surprise de Didier Deschamps pour l’Euro, ne serait-ce que dans la liste des pré-convoqués. Un rêve auquel ne pense pas encore Teji Savanier, comme il l’a fait savoir au micro de France Bleu Hérault. « Cela me fait plaisir, mais après, il ne faut pas accélérer les choses. Il reste du chemin. C'est un rêve, mais je vous le dis, pour l'instant, je ne pense pas du tout à l'équipe de France. Aujourd'hui, je préfère faire des bons matches avec mon club, puis on verra ce qu'il va se passer. Mais pour l'instant, je n'y pense pas du tout » a-t-il indiqué.

Savanier sélectionnable avec l'Algérie

Teji Savanier a également évoqué la possibilité d’évoluer avec une autre sélection à l’avenir, à savoir l’Algérie. « J’ai un grand-père qui est né en Algérie. Est-ce que j'y pense ? Franchement, non. Comme je l'ai dit, je me consacre à mon club, à essayer de tout donner. Après, on verra [...] Avec Andy, on en parle de temps en temps. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un objectif. Moi, c'est de rester ici, de faire mes matches, après on verra ». Reste maintenant à voir quel choix Teji Savanier effectuera pour la suite de sa carrière, lui dont les prestations sont attentivement scrutées par Didier Deschamps. En octobre dernier, le sélectionneur de l’Equipe de France disait de Teji Savanier qu’il s’agissait d’un joueur « intéressant et surprenant »qu’il observait avec la plus grande attention.