ICONSPORT_273543_0012

France : Pierre Ménès s'attaque déjà à Zidane

Equipe de France29 oct. , 11:30
parMehdi Lunay
1
L'été prochain, Didier Deschamps cédera sa place de sélectionneur après 14 ans de bons et loyaux services. Zinédine Zidane doit lui succéder, faisant saliver de nombreux observateurs. Pierre Ménès n'est pas aussi enthousiaste que ses confrères.
Quel que soit le résultat de l'Equipe de France au Mondial, l'été 2026 s'annonce historique pour les Bleus. En effet, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur 14 ans après sa nomination. Champion du monde 2018 et pourquoi pas 2026, il laissera un héritage immense malgré les critiques récurrentes sur le jeu prôné. En théorie, Zinédine Zidane doit prendre la suite. L'ancien numéro 10 tricolore s'est porté candidat et ne possède aucun rival à sa mesure. Certains supporters et observateurs l'attendent avec impatience pour qu'il donne un jeu plus séduisant à l'Equipe de France.

Lire aussi

Zidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'annéeZidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'année

Ménès déjà lassé par la Zidane-mania

Vainqueur trois fois de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Zizou a prouvé qu'il savait mener une pléiade de stars vers des succès majeurs. Une aubaine au vu du riche vivier français à disposition. Toutefois, Pierre Ménès doute beaucoup de la pertinence de cette nomination. Pas sûr selon lui que les Bleus version Zidane surpassent dans le jeu les Bleus de Deschamps. Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube, l'ancien sniper du Canal Football Club juge avec des termes étonnants que ce futur sélectionneur a plus d'arguments médiatiques que sportifs.
« Quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’Équipe de France, tout le monde va forcément trouver tout formidable. Tu vas avoir le bal de tous les anciens internationaux venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel et combien ce qu’il a fait au Real en gagnant trois Ligue des champions d’affilée c’était un résultat fabuleux. Évidemment, on va manquer de respect à Deschamps et à son parcours. Maintenant, moi je suis pragmatique. Je me souviens du Real de Zidane où c’était pas toujours flamboyant dans le jeu. Ça reposait quand même beaucoup sur une attaque exceptionnelle Bale-Benzema-Ronaldo. C’est pas parce que Zidane va s’asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l’effectif de l’Equipe de France va changer », a t-il lâché non sans ironie.
Zinédine Zidane est prévenu. Hors de question de décevoir les supporters de l'Equipe de France tant dans le jeu que dans les résultats sous peine de voir l'emballement médiatique lui revenir dessus tel un boomerang.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0288
OL

« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp

ICONSPORT_270916_0321
Foot Europeen

Real : Vinicius Junior fait son mea culpa

ICONSPORT_232033_0454
TV

Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna

ICONSPORT_274852_0253
PSG

PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch

Fil Info

14:00
« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp
13:40
Real : Vinicius Junior fait son mea culpa
13:20
Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna
13:00
PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch
12:40
L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1
12:20
Greenwood s'en va, l'OM sent le danger
12:00
Le PSG dérobe un joyau du Barça pour 0 euro
11:33
Rennes : Habib Beye a bien laissé Fofana et Blas à la maison

Derniers commentaires

Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

Comme chaque fois sur les articles du meilleur club de France, on peut voir les cassos Parisiens Parler de foot pour eux est parler de Marseille vu que leur club est complètement insignifiant RIRES

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Je suis d'accord avec toi, pour moi on devrait commencer les négociations à 85-90M. Mais si Pablo nous le fait partir à 75 avec 25M de bonus facilement atteignables, moi ça m'ira . Ce qui m'irait le mieux ceci dit ce qu'il reste chez nous encore plusieurs années. Et comme RDZ lui a dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs..

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Logique.... qu’il parte de Marseille après 2 saisons complètes. Grâce à lui le club a grandi mais ne sera pas pour autant un "cador" européen. Ce que l’on retiendra de son passage c’est que la direction de l’OM Longoria/Benathia on eu le geni de le faire venir chez nous. Merci à eux merci à Greenwood qui entre autre a eu un comportement exemplaire vis a vis de son épouse depuis da venue à Marseille. Et perso je lui souhaite d'avoir une belle carrière de foot. Quant à son prix de vente il est inutile de la jouer au lyonnais moyen en faisant des surenchères inutiles. J’ai à nouveau confiance dans la direction de l’OM pour le vendre au meilleur prix.

OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais

Il en rate jamais une pour se ridiculiser celui la 🤣

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

Non non a toi ma petite Kenny RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading