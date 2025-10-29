France : Pierre Ménès s'attaque déjà à Zidane

L'été prochain, Didier Deschamps cédera sa place de sélectionneur après 14 ans de bons et loyaux services. Zinédine Zidane doit lui succéder, faisant saliver de nombreux observateurs. Pierre Ménès n'est pas aussi enthousiaste que ses confrères.

Quel que soit le résultat de l' Equipe de France au Mondial, l'été 2026 s'annonce historique pour les Bleus. En effet, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur 14 ans après sa nomination. Champion du monde 2018 et pourquoi pas 2026, il laissera un héritage immense malgré les critiques récurrentes sur le jeu prôné. En théorie, Zinédine Zidane doit prendre la suite. L'ancien numéro 10 tricolore s'est porté candidat et ne possède aucun rival à sa mesure. Certains supporters et observateurs l'attendent avec impatience pour qu'il donne un jeu plus séduisant à l'Equipe de France.

Ménès déjà lassé par la Zidane-mania

Vainqueur trois fois de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Zizou a prouvé qu'il savait mener une pléiade de stars vers des succès majeurs. Une aubaine au vu du riche vivier français à disposition. Toutefois, Pierre Ménès doute beaucoup de la pertinence de cette nomination. Pas sûr selon lui que les Bleus version Zidane surpassent dans le jeu les Bleus de Deschamps. Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube, l'ancien sniper du Canal Football Club juge avec des termes étonnants que ce futur sélectionneur a plus d'arguments médiatiques que sportifs.

« Quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’Équipe de France, tout le monde va forcément trouver tout formidable. Tu vas avoir le bal de tous les anciens internationaux venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel et combien ce qu’il a fait au Real en gagnant trois Ligue des champions d’affilée c’était un résultat fabuleux. Évidemment, on va manquer de respect à Deschamps et à son parcours. Maintenant, moi je suis pragmatique. Je me souviens du Real de Zidane où c’était pas toujours flamboyant dans le jeu. Ça reposait quand même beaucoup sur une attaque exceptionnelle Bale-Benzema-Ronaldo. C’est pas parce que Zidane va s’asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l’effectif de l’Equipe de France va changer », a t-il lâché non sans ironie.

Zinédine Zidane est prévenu. Hors de question de décevoir les supporters de l'Equipe de France tant dans le jeu que dans les résultats sous peine de voir l'emballement médiatique lui revenir dessus tel un boomerang.