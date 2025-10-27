Zinedine Zidane ICONSPORT_261024_0480

Zidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'année

Serie A27 oct. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Igor Tudor n'est plus l'entraineur de la Juventus. L'entraineur croate n'a pas survécu à la mauvaise dynamique des Bianconeri, qui rêvent de convaincre Zinédine Zidane de signer. 
La Juventus traverse une période de turbulences et va rapidement devoir se remettre à gagner des matchs, sous peine de vivre une saison bien galère. Igor Tudor n'est d'ailleurs plus le coach piémontais. La direction de la Juve a décidé de passer à autre chose ce lundi et est déjà à la recherche de la perle rare. Pas mal de profils sont actuellement sondés par la Juventus. Mais un homme concentre toutes les envies du côté de Turin : un certain Zinédine Zidane. 

Zidane, la Juve croit en ses rêves mais... 

Selon les informations de Fichajes, Zizou est en effet le grand rêve de la Juventus pour prendre la relève de Tudor. Le club italien veut envoyer un signal très fort à la concurrence en parvenant à convaincre Zidane de relever le challenge. Il faut dire que le champion du monde 98 porte la Juve dans son coeur et ne s'en est jamais caché. Le timing paraitrait parfait si Zidane ne prévoyait pas de... prendre les rênes de l'équipe de France. Car les Bianconeri n'ont que très peu de chances de signer Zidane. Ce dernier ne rêve que des Bleus. L'été prochain, Didier Deschamps partira après la Coupe du monde en Amérique. 

La Juventus veut donc tenter le coup en espérant un miracle mais va surtout devoir foncer sur un entraineur plus abordable et déterminé à renverser les choses. Après 8 journées disputées en Série A, le club transalpin n'est que 8e du championnat. Bien loin de ses ambitions. Outre Zidane, Gary Southgate, Ange Postecoglou, Jurgen Klopp, Erik Ten Hag, Xavi ou encore Luciano Spalletti sont libres et sans doute motivés à l'idée d'entrainer un club aussi prestigieux que la Juventus Turin. 
