France-Paraguay joué dans des conditions « irrespirables » ?

Le coup d’envoi du 8e de finale entre la France et le Paraguay a été maintenu à 23 heures. Il y a une chance que les orages ne frappent pas Philadelphie le temps du match. La température est en revanche très élevée.

Les joueurs et les supporters de l’équipe de France vont peut-être échappé à une interruption pour le 8e de finale de la Coupe du monde entre les Bleus et le Paraguay ce samedi soir. Après une longue période de pessimisme dans la journée de samedi, la FIFA est désormais assez optimiste à l’idée de voir ce France-Paraguay se disputer dans son intégralité sans être frappé par les orages. Une excellente nouvelle pour les deux équipes ainsi que pour les téléspectateurs. Cela ne veut pas dire pour autant que Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont jouer dans des conditions optimales à Philadelphie.

Et pour cause, d’après certains journalistes présents sur place, les conditions au stade sont irrespirables comme l’a rapporté notre confrère Romain Beddouk du Winamax FC et d’Ici Île de France. « Je vais être très très indulgent sur ce qu’on va voir sur ce Paraguay-France. 40 degrés, pas d’ombre, un taux d’humidité important… au stade ils disent que c’est irrespirable. On va voir où ça va nous mener mais faut se rendre compte des conditions » a-t-il publié sur X.

Un ressenti supérieur à 45 degrés sur le terrain

Présent au stade, le journaliste Clément Grèzes de BeInSports confirme cette tendance. Il rapporte que des climatisations ont notamment été installées à côté des bancs pour que les staffs techniques et les joueurs puissent suivre la rencontre dans des conditions normales ou presque. Pour les 22 acteurs sur le terrain en revanche, cela risque d’être bien plus difficile avec une température estimée à 38 degrés et un ressenti supérieur à 45 degrés. Autant dire que les Bleus vont devoir se surpasser pour nous livrer un nouveau récital ce samedi soir face à un Paraguay davantage habitué aux grosses chaleurs sur son continent.