Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)

Paraguay : Gill - Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete, J. Alonso - Cubas - Almiron, D. Gomez, Galarza - Enciso.

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé.