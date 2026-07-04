France-Paraguay : Le coup d’envoi maintenu à 23 heures

France-Paraguay : Le coup d’envoi maintenu à 23 heures

Equipe de France04 juil. , 17:40
parCorentin Facy
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La FIFA a envisagé le report du match France-Paraguay de quelques heures. Il sera finalement maintenu à 23 heures.
Comme pour le match face à l’Irak lors de la 2e journée de la phase de groupes, l’incertitude plane autour du huitième de finale France-Paraguay ce samedi soir. En cause, des chaleurs extrêmes avec 37 degrés annoncés et un ressenti de 42 degrés ainsi que de forts risques d’orages. Aux alentours de 17 heures, le journaliste Julien Froment de France Info révélait d’ailleurs que le coup d’envoi était susceptible d’être reporté.
« La FIFA annonce que la situation du match est surveillée de "très près", il y a un "risque fort" de report du coup d'envoi dû à la météo. On annonce 37 degrés et 42 en ressenti au coup d’envoi » publiait notre confrère sur son compte X. A priori, ce risque est à présent levé puisque selon Saber Desfarges, journaliste pour TF1, la rencontre va bien démarrer à 23h, heure française (17h heure locale).
« Malgré la forte chaleur et le risque d’orage en fin de journée, le coup d’envoi du match entre la France et le Paraguay reste inchangé : il se tiendra bien à 17h à Philadelphie (23h HF) ce samedi » nous apprend notre confrère de TF1. Une bonne nouvelle pour les fans de foot en France, qui espèrent pouvoir suivre la rencontre à une heure raisonnable et si possible sans interruption.

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