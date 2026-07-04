France-Paraguay : Le coup d’envoi maintenu à 23 heures

Ils ont fait quoi depuis leur sacre ? Ne sois pas ridicule ou suis le foot
De toute façon... Ronaldo a toujours eu une hygiène de vie irréprochable.
Mon pronostic : Canada 3 - 2 Maroc
https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.99422-6/737730551_28400118096258271_3222545782032150444_n.png?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx1024x1536&ctp=s1024x1536&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=DAoCqTBqgVQQ7kNvwF27dcw&_nc_oc=AdqQURfqwKOyCZXunOmZmQP2gYlORQnKaIQ5o71ANAljYbmskcB3JXpTYS3D-FmFyG0&_nc_zt=14&_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&_nc_gid=zvEeYNRhB_ZZb5swTDUYpA&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQDlHdUQgpkFNxTVr2U9CgRncLbH0A8ItWMObCu6gT5XPQ&oe=6A4F1BF1
Peut être impatient car il voit tous les autres de son age se mêler aux pros (Kamara, kango, Merah, Himbert, Molebe, Tiago) Pas sur que ce soit une bonne idée de parir , dommage pour nous , bon défenseur
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🇺🇸 🌩️ Malgré la forte chaleur et le risque d’orage en fin de journée, le coup d’envoi du match entre la France et le Paraguay reste inchangé: il se tiendra bien à 17h à Philadelphie (23h HF) ce samedi. 🇵🇾 🇫🇷 #PARFRA @telefoot_TF1 @TF1Info