France-Paraguay interrompu seulement en cas de prolongations ?

Menacé par les orages, le match France-Paraguay pourrait se tenir en intégralité sans être interrompu… sauf en cas de prolongations, avec un risque d’éclair plus important à partir de 1h du matin (heure française).

Les fans de l’équipe de France vont-ils être obligés de veiller très tard dans la nuit de samedi à dimanche pour voir le match des Bleus face au Paraguay dans son intégralité ? Prévu à 23h (heure française, 17h heure locale), le huitième de finale qui se déroulera à Philadelphie est menacé par les orages . La rencontre se disputera en plus sous une chaleur étouffante alors que la région a été placée en vigilance extrême, avec des températures jusqu’à 37 degrés et un ressenti proche des 45 degrés.

Le média spécialisé The Weather Channel va un peu plus loin ce samedi après-midi sur les prévisions météorologiques autour de ce match. Bonne nouvelle : le risque d’éclair se situe majoritairement aux alentours de 1h du matin (heure française), soit à la fin du match. L’hypothèse d’une interruption du match est en revanche très importante en cas de prolongations entre la France et le Paraguay. L’espoir existe néanmoins avec ces nouvelles prévisions de voir la rencontre entre les Bleus et le Paraguay aller à son terme sans interruption, ce qui n’avait pas été le cas lors du 2e match de la phase de poule face à l’Irak.

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Dans ce même stade de Philadelphie, les deux équipes avaient été contraintes d’attendre 2h à la mi-temps avant de pouvoir reprendre la rencontre. Pour rappel, le protocole est très strict aux Etats-Unis avec l’obligation d’interrompre le jeu pendant 30 minutes en cas d’éclair dans un rayon de 13 km autour du stade. Alors que la compétition est entrée dans la dernière ligne droite, chaque détail va compter pour aller chercher une troisième étoile, y compris les temps de récupération. En ce sens, le staff de Didier Deschamps croise les doigts pour éviter toute interruption et bien sûr les prolongations ce samedi soir.