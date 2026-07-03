France-Paraguay, la catastrophe se confirme

A la veille du choc des 8ᵉ de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Paraguay, les différents services en charge de la météo le confirment. Il est très probable que des orages frapperont durant le match et que, comme contre l'Irak, la rencontre s'éternise.

Météo‑France. Les supporters français devront patienter jusqu'à 23 heures, ce samedi, afin d'assister au match entre l'équipe de Didier Deschamps et la sélection du Paraguay. Du moins si les dieux de la météo sont de notre côté. Car à 24 heures de la rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, les prévisions annoncent une situation extrême du côté de Phidalephie, où se jouera ce match. En effet, selon différents services nord-américains, il fera 37,2 degrés lorsque Ilgiz Tantashev, arbitre de ce choc, donnera le coup d'envoi à 17 heures (heure locale) au Lincoln Financial Field, stade qui n'est pas couvert. Si la chaleur risque d'être suffocante, c'est surtout l'ambiance qui sera électrique, comme le confirme le National Weather Service , équivalent américain de

Orage...oh désespoir pour les supporters français

Car les risques d'orage sont désormais à hauteur de 50 %, et cela avant même le début de la rencontre, laquelle pourrait donc être décalée de quelques heures, soit en pleine nuit pour le public français. Et on l'a constaté lors du récent match entre la France et l'Irak, la législation américaine impose la suspension des matchs pendant 30 minutes si la foudre est détectée dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade. Et si dans ce laps de temps, un éclair frappe encore, alors on repart pour 30 minutes supplémentaires. De son côté, le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) confirme que la situation est critique pour cette rencontre, mais aussi (et surtout) pour les fêtes prévues ce samedi 4 juillet, qui est le jour de la fête nationale aux États-Unis. Selon les dernières projections, Philadelphie est au cœur de toutes les inquiétudes concernant non seulement de violents orages, mais aussi des bourrasques de vent d'une force très importante.

Pour l'instant, la FIFA n'a pas communiqué sur le sujet, l'instance du football mondial laissant le soin aux autorités américaines de gérer cela comme bon leur semble. Mais, il est évident que la nuit risque d'être longue pour ceux qui voudront suivre en France la rencontre entre Kylian Mbappé et ses coéquipiers, et une formation du Paraguay, qui croit fermement en ses chances. Lors du match contre l'Irak, les prévisions avaient vu juste, on ne voit pas pourquoi il en serait, hélas, autrement pour France-Paraguay.