France ou Sénégal, la vérité sur le dossier Bouba Kamara

Par Guillaume Conte

Le choix de Boubacar Kamara de répondre à la convocation de Didier Deschamps en équipe de France fait beaucoup parler. Il est pourtant limpide.

Très souvent au coeur des discussions avec l’OM, Boubacar Kamara faisait jusqu’à présent surtout parler pour ses performances avec le club marseillais, mais aussi pour sa situation contractuelle avec la formation provençale. En effet, le milieu de terrain va quitter l’OM dans les prochains jours, à l’issue de son contrat, sans rapporter un seul centime à son club formateur. Ce qui a du mal à passer, même si sur le terrain, Kamara a une nouvelle fois été l’un des plus réguliers et des plus performants cette saison.

Didier Deschamps a-t-il grillé le Sénégal ?

Mais si le nom de Boubacar Kamara ressort énormément en cette fin de semaine, c’est en raison de sa convocation en équipe de France pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Si les rencontres face au Danemark ou la Croatie semblent revêtir une importance assez secondaire par rapport à la Coupe du monde qui arrive, disputer ces matchs pour Kamara l’empêcherait ensuite de jouer pour le Sénégal, le pays d’origine de son père. C’est tout le débat qui a eu lieu ces dernières heures, Didier Deschamps étant soupçonné d’avoir coupé l’herbe sous le pied des Lions de la Teranga en le convoquant en équipe de France pour le mois de juin.

Les images de Kamara avec le maillot du Sénégal sur le dos pendant la Coupe d’Afrique des Nations avaient en effet laissé penser que son coeur penchait pour Dakar. Surtout que son aventure avec les espoirs français s’était plutôt mal terminée, Sylvain Ripoll le laissant volontairement sur le côté pour des raisons de comportement. Mais L’Equipe s’est penché sur la réelle volonté de Kamara ces dernières semaines, et la France avait bien une grosse longueur d’avance sur le Sénégal. Malgré les rumeurs et le forcing de ses coéquipiers de l’OM Dieng et Gueye, le milieu de terrain n’a jamais fait un seul pas vers les Lions de la Teranga. Le champion d’Afrique a lui, tenté un rapprochement, sans succès. Et bien évidemment, avant de le sélectionner, Didier Deschamps a fait sonder le joueur sur ses intentions, et a été rassuré sur sa volonté de porter le maillot français. Pour le sélectionneur tricolore, impossible de convoquer Kamara sans la certitude qu’il répondra présent, ce dont il s’est assuré lui-même à plusieurs reprises, directement ou indirectement. Pendant ce temps, jamais le Sénégal n’a eu de retour positif, rendant ce choix limpide pour toutes les parties pour ce joueur né et formé à Marseille, d’un papa sénégalais, mais d’une mère d’origine corse également.