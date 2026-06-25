EdF : La compo probable des Bleus contre la Norvège avec des surprises

Dommage j'aimais bien le profil. 9 puissant et rapide tout en étant agile et bon dans la finition. Il avait du Suarez je trouve dans son jeu ou du Benzema sur la fin à Madrid mais le côté Playmaker en moins. Dommage qu'il est choisi le Bayern car à ce prix là lui c'était une vraie trouvaille. Grrrr décidément ce mercato je comprend pas... J'espère que Campos et Enrique ont un plan...
Que devient-il ? quelqu'un l'a vu jouer récemment ? est-il toujours bon ou sur le déclin ? Vu que DD l'a pas sélectionné...
Quel dommage si c’est vrai.
Laisse tomber y en a pour qui les exercices de compréhension de texte en français devaient être très compliqué
pour Genesio et la plus value ;)
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Cinq changements attendus dans le onze des Bleus pour le match contre la Norvège Pour son troisième match de la phase de groupes, l'équipe de France, déjà qualifiée pour les 16es de finale, ne ressemblera pas tout à fait à son équipe type. Mais elle veut aussi finir première et