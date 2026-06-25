EdF : La compo probable des Bleus contre la Norvège avec des surprises

L’équipe de France joue un match décisif pour la première place de son groupe face à la Norvège vendredi soir. Malgré l’enjeu de la rencontre, Didier Deschamps va procéder à un léger turn-over.

La Coupe du monde 2026 de l’équipe de France est pour l’instant parfaite. Après une belle victoire inaugurale face au Sénégal, les Bleus l’ont emporté sans trembler contre l’Irak, avec un onze de départ qui comprenait trois changements par rapport au premier match. Didier Deschamps et Guy Stéphan, qui sera sur le banc en tant que numéro un face à la Norvège , souhaitent gérer les temps de jeu des titulaires et concerner certains remplaçants importants.

Gusto et Lacroix vont démarrer

C’est ainsi que dans le même logique, quelques changements vont de nouveau intervenir entre le match de l’Irak et celui de la Norvège. Même si la France doit faire au moins match nul contre les coéquipiers d’Erling Haaland pour finir première de son groupe, un léger turn-over est attendu selon L’Equipe. Le quotidien national nous apprend qu’au sein de la défense française, Jules Koundé et William Saliba devraient être mis au repos. Malo Gusto et Maxence Lacroix sont pressentis pour les remplacer.

Auteur d’une saison XXL avec le Bayern Munich et d’un début de Mondial impressionnant, Dayot Upamecano va lui enchaîner. Tout comme Lucas Digne, pressenti pour jouer un deuxième match consécutif à la place de Théo Hernandez. Au milieu de terrain, la performance de Manu Koné contre l’Irak a séduit le staff. Le Romain va enchaîner une deuxième titularisation mais cette fois au côté d’Aurélien Tchouaméni, de retour et qui va permettre à Adrien Rabiot de souffler.

Dembélé au repos ?

Offensivement, deux joueurs sont certains de démarrer : Michael Olise et Kylian Mbappé. Désiré Doué est lui pressenti pour retrouver une place dans le onze, après avoir été remplaçant contre l’Irak. L’identité du quatrième joueur offensif est un mystère. Ousmane Dembélé pourrait enchaîner selon L’Equipe mais RMC explique de son côté que le staff pourrait gérer son Ballon d’Or en lui laissant un match de repos, ce qui ferait alors les affaires de Bradley Barcola ou de Ryan Cherki.

Le onze probable de la France : Maignan, Gusto, Upamecano, Lacroix, Digne, Tchouaméni, Koné, Dembélé (ou Barcola ou Cherki), Olise, Doué, Mbappé