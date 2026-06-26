France-Norvège : Le doublé de Dembélé en vidéo

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Sortir ousmane qui fait une masterclass et laisser l'autre melon... ca me dépasse ! Inversez les roles et la starlette aurait fait un caca nerveux car il aurait voulu mettre un 4eme et marquer les esprit tellement c'est l'égoisme a l'état pur, ce joueur me dégoute tellement !