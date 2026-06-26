France-Norvège : Le doublé de Dembélé en vidéo

Ça fait 2 mois qu’il fait surtout des grigris inutiles et même préjudiciables au collectif, tout l’inverse de Baracacolac… 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
MERCI
Sortir ousmane qui fait une masterclass et laisser l'autre melon... ca me dépasse ! Inversez les roles et la starlette aurait fait un caca nerveux car il aurait voulu mettre un 4eme et marquer les esprit tellement c'est l'égoisme a l'état pur, ce joueur me dégoute tellement !
A jamais les premier pour se frictionner l'anus très certainement. Mdr
Perso j'aurai sorti Kylian pour replacer Olise au centre et Cherki en 10
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