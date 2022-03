PSG : Benzema et Mbappé, la réunion secrète

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema et Kylian Mbappé se sont retrouvés après le match fou de mercredi pour discuter pendant 15 minutes. Le Real ouvre sa porte au joueur du PSG.

Un entretien dont Marca dévoile quelques grandes lignes, sans toutefois pouvoir connaître le contenu. Les deux hommes se sont cherchés après la fin du match, leur complicité en équipe de France étant évidente et leur volonté de revenir sur cette rencontre également. Chacun de leur côté, ils ont été les hommes forts de ce match assez incroyable. Résultat, dans un salon privé de Bernabeu, les deux Français ont pu se poser 15 minutes, même si Karim Benzema a souvent été dérangé par des fans V.I.P de passage pour un autographe ou une photo.

Mbappé avec sa mère et son avocate dans les salons

Mais Kylian Mbappé, qui était là avec sa mère et son avocate, ont en tout cas profité des salons luxueux du stade madrilène pour discuter de la suite. De la compétition bien évidemment pour le Real Madrid, mais aussi de l’avenir du numéro 7 du PSG, qui a certainement du être séduit par tout ce qui fait du Real un grand club européen, même quand il est loin d’être à son meilleur niveau. Selon le quotidien sportif, la discussion a été courtoise, et Mbappé n’a pas masqué sa déception de devoir sortir aussi tôt dans la compétition. En revanche, le personnel du Real a apprécié la politesse et le fait que l’international français s’exprime en espagnol avec eux.

Des chants à la gloire de Mbappé

D’ailleurs, dès le coup de sifflet final, l’ancien monégasque a tenu à saluer chaleureusement les joueurs madrilènes sur son passage, comme pour faire comprendre qu’il avait accepté cette élimination, aussi difficile soit-elle à digérer. Cette association Benzema-Mbappé, déjà visible en équipe de France, fait en tout cas rêver tout le Real Madrid, qui est persuadé que le PSG n’a quasiment plus aucun argument en réserve pour conserver son attaquant vedette. Pour preuve, quand il a fini de discuter et a rejoint la délégation parisienne, quelques poignées de supporters madrilènes étaient encore dans les tribunes, et ils ont entonné un chant en honneur de Kylian Mbappé. Une preuve de plus que, malgré les deux buts marqués contre leur équipe, les socios n’en veulent pas le moins du monde à Mbappé, et s’inclinent même devant son talent. Surtout s’il venait à porter un maillot blanc la saison prochaine.