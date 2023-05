France : Mbappé a évité un Knysna version ramadan

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La gestion du ramadan dans le football a fait la Une de l'actualité après les accusations proférées à l'encontre de Christophe Galtier. Mais selon France-Football, la situation a été très chaude à Clairefontaine lorsque l'équipe de France et les Espoirs se sont retrouvés fin mars.

« Ce que je pense du ramadan ? Je n’ai jamais posé la question à mes joueurs, c’est quelque chose de personnel, mais c’est à eux de savoir. Ce débat est inutile ». Patrick Vieira a été interrogé mercredi soir sur Canal+ par Olivier Dacourt sur ce sujet très sensible de cette pratique religieuse et le champion du monde 2018 s’étonne que cela soit encore un problème. Cependant, cette opinion n’est pas partagée par tout le monde et ce jeûne volontaire a provoqué d’énormes remous au sein de l’équipe de France Espoirs. Vincent Garcia, journaliste pour France Football, révèle que lors du dernier rassemblement tricolore à Clairefontaine, où se trouvaient en même temps l’équipe de Didier Deschamps et celle de Sylvain Ripoll, la gestion du ramadan a été à deux doigts de provoquer un gros souci. En effet, chez les Bleus, aucun problème n’a été détecté, les joueurs ayant été incités à décaler ce jeûne, ce qu’ils ont accepté sans rechigner. Mais chez les Espoirs, cela n’a pas été le cas.

En effet, à deux jours du début du ramadan, le 23 mars en France, six joueurs ont prévenu le médecin de la FFF qu’ils souhaitaient respecter strictement leur religion et refusaient de décaler les heures du repas. L’affaire s’est envenimée, au point même que ces Espoirs ont commencé à s’organiser afin de protester devant le sélectionneur national des Bleuets pour obtenir gain de cause. Et par solidarité, des joueurs qui n’étaient pas concernés par le ramadan ont même évoqué une grève par solidarité. L’idée était de manquer le déjeuner et de se faire livrer à Clairefontaine par Uber Eats ou un opérateur de ce genre. Des messages dans ce sens ont été changés sur un groupe WhatsApp. Face à cette situation, la FFF a pris les choses au sérieux, au point de demander à Kylian Mbappé d'essayer de discuter avec ses jeunes compatriotes.

Mbappé intermédiaire auprès des espoirs français

Le média spécialisé affirme que Kylian Mbpappé a accepté de jouer les Casques bleus afin d’éviter un énorme malaise sur ce sujet très sensible. « À la sortie de leur bâtiment et avant l'entraînement du jour, l'attaquant vedette du PSG et des Bleus a assuré comprendre leur point de vue, mais les a dissuadés de mener toute action collective. À l'issue de ces quelques heures tendues, certains ont renoncé à jeûner, d'autres ont coupé la poire en deux ou presque en décidant de « sauter » quelques jours, mais pas tous », explique Vincent Garcia, qui rappelle que l’attaquant des Bleus et du PSG est proche de Rayan Cherki. Du côté de la Fédération Française de Football, on va désormais devoir rapidement se pencher sur ce sujet une bonne fois pour toutes afin d'éviter que ce souci religieux se répète.