France-Luxembourg reporté

En raison d’un accident du bus de la délégation luxembourgeoise qui a fait 8 blessés jeudi soir, le match des Espoirs français contre ceux du Luxembourg a été reporté au mois d’octobre 2026, a fait savoir l’UEFA. Les deux fédérations avaient effectué la demande après l’accident qui a eu lieu sur une route de Bretagne ce jeudi soir, et qui a couché le car qui transportait 33 passagers. Le conducteur du bus aurait été victime d’un malaise selon les premiers éléments de l’enquête.
