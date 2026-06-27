France : Guy Stéphan boulversé par Didier Deschamps

France : Guy Stéphan boulversé par Didier Deschamps

Equipe de France27 juin , 21:00
parClaude Dautel
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Didier Deschamps quittera l'équipe de France au lendemain du dernier match des Bleus dans ce Mondial. Avant de partir, on ne sait pas encore où, le sélectionneur national a envoyé un courrier à son adjoint de toujours, Guy Stéphan.
Dans une vidéo mise en ligne par Beinsports, à l'occasion d'un documentaire sur le coach adjoint des Bleus, Guy Stéphan a donné lecture d'un courrier personnel que Didier Deschamps lui a adressé au moment où la route des deux hommes va se séparer après tant d'années passées à travailler ensemble. Car désormais, chaque match de l'équipe de France peut être le dernier de DD comme sélectionneur national. Alors, avant de tirer sa révérence, pour prendre en charge un club, une sélection ou prendre sa retraite loin des terrains de football, Didier Deschamps a tenu à évoquer cette collaboration qui s'est avérée gagnante.

Guy Stéphan très touché

Prenant connaissance de ce courrier de Didier Deschamps, son adjoint a été très ému en la lisant. « Mon cher Guy. Notre complicité a atteint un tel niveau qu’il y a bien longtemps que nous n’avons plus besoin de nous parler. Pour nous comprendre, un regard suffit. Puisque l’on n'a pas besoin de se parler, je t’écris. C’est bien d’écrire, mais il faut être sûr de soi, parce que comme tu le sais, les paroles s’envolent, mais les écrits, eux, restent. A l’aube de notre dernière compétition avec l’équipe de France, je voulais donc te proposer un petit voyage, presque 20 ans en arrière. J’avais quitté la Juve, tu avais quitté Besiktas. Je cherchais un adjoint, et te proposer ce rôle reste certainement l’une des meilleures décisions que j’ai été amené à prendre au cours de ma carrière. Je sais ce que tu vas penser en lisant cela. J’avais déjà raison avant tout le monde. C’est fatigant », a lu Guy Stéphan, qui lui aussi va donc quitter l'équipe de France dès la fin du Mondial.

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Salut ça va bien?

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Le créateur de contenu foot 01.. Même Vos trolls sont fatigués

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

Ok

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

et encore et encore et encore mdrr. ca va on est au courant ! rien d autre à se mettre sous la dent? ca rechauffe du rechauffé. ca devient minable

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

en gros si l'OM veut recruter un joueur , la DNCG aura son mot a dire sur le transfert en rapport avec les "indemnités de mutations, ni plus ni moins l'argent qui est lié a ce transfert Si l'OM veut acheter un joueur il faudra avoir vendu au moins autant avant

Om Genesio Nen Veut Plus Il Ne Signera Pas

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