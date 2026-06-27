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France-Argentine en finale, le scénario est écrit

Mondial 202627 juin , 15:00
parClaude Dautel
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Quatre ans après la finale la plus spectaculaire de l'histoire de la Coupe du Monde de football, l'équipe de France et celle d'Argentine savent que désormais elles ne peuvent se retrouver que le 19 juillet prochain en finale. Le tableau est déjà bouclé.
La première phase du Mondial 2026 n'est pas encore terminée, mais il y a déjà une certitude, si la France et l'Argentine doivent s'affronter dans cette compétition, ce sera lors de la finale programmée le 19 juin prochain au MetLife Stadium de New York. En effet, les Bleus ont d'ores et déjà basculé dans une partie du tableau où ils risquent de voir affronter que des formations européennes, à l'exception du Maroc, tandis que de son côté, l'équipe de Lionel Messi a une autoroute qui l'emmène vers une demi-finale contre le Brésil. Si du moins la Seleçao va jusque-là. Tandis que la France croisera la Suède en 16es de finale puis de l'Allemagne ou du Paraguay, l'Argentine affrontera le Cap-Vert, puis le vainqueur d'Australie-Egypte en 8es de finale. Alors, l'idée d'une revanche de 2022 commence déjà à flotter dans l'air et excite tout le monde.

France-Argentine, une revanche de rêve

En Argentine, le quotidien El Dia est convaincu que la finale du Mondial 2026 sera une revanche de celle du Qatar en 2022. Cependant, les supporters locaux sont persuadés qu'encore une fois Lionel Messi et ses coéquipiers battront la bande à Kylian Mbappé. Avec en petit bonus supplémentaire la possibilité de renvoyer le Brésil à la maison. « Bien sûr, nous irons jusqu'au bout. Nous allons battre la France à nouveau. Ce serait même formidable de battre le Brésil en demi-finale et la France en finale », a prévenu Ignacio Zabaleta, un supporter de l'Albiceleste croisé par les journalistes du média argentin à Dallas.
En plus de la Coupe du Monde, la presse sud-américaine pense qu'une telle finale entre les Bleus et l'Argentine sera également une finale entre Kylian Mbappé et Lionel Messi pour le Ballon d'Or. De quoi rendre jaloux d'autres supporters. « Si l'Espagne gagne la Coupe du monde, le Ballon d'Or sera remporté par Lamine Yamal. Si la France gagne la Coupe du monde, le Ballon d’Or sera remporté par Mbappé ou Dembélé. Si l'Argentine gagne la Coupe du monde, le Ballon d’Or sera remporté par Leo Messi, mais si le Brésil gagne la Coupe du monde avec Vinicius comme protagoniste, il sera remporté par n'importe qui sauf Vini », prévient Emil Moreno, journaliste sud-américain.
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Derniers commentaires

France-Argentine en finale, le scénario est écrit

Peu probable et il fuat cesser de sous estimer les autres nations.

Départ imminent, le PSG rassure Chevalier

pour toi c est ta vision du foot? c est le seul truc interressant? .....

OM : Le Barça prêt à envoyer un international à Marseille

Au final, ce mercato ne change pas beaucoup de la bricole de Longoria pendant 9 saisons 😂 joueur qui va rester 1 saison et puis s en va, mais arrêtez de vendre du rêve avec vos titres qui parlent de recrutement d un international que personne ne connaît d un chouette pays certes, mais qui est plus titré en hockey et handball

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Qu'est qu'on en a a fouttre de MU sans deconner....

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Il ne mérite pas de ballon d'or pour le moment, si la France remporte la coupe du monde on pourra en reparler mais pour le moment non.

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