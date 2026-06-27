France-Argentine en finale, le scénario est écrit

Quatre ans après la finale la plus spectaculaire de l'histoire de la Coupe du Monde de football, l'équipe de France et celle d'Argentine savent que désormais elles ne peuvent se retrouver que le 19 juillet prochain en finale. Le tableau est déjà bouclé.

La première phase du Mondial 2026 n'est pas encore terminée, mais il y a déjà une certitude, si la France et l'Argentine doivent s'affronter dans cette compétition, ce sera lors de la finale programmée le 19 juin prochain au MetLife Stadium de New York. En effet, les Bleus ont d'ores et déjà basculé dans une partie du tableau où ils risquent de voir affronter que des formations européennes, à l'exception du Maroc, tandis que de son côté, l'équipe de Lionel Messi a une autoroute qui l'emmène vers une demi-finale contre le Brésil. Si du moins la Seleçao va jusque-là. Tandis que la France croisera la Suède en 16es de finale puis de l'Allemagne ou du Paraguay, l'Argentine affrontera le Cap-Vert, puis le vainqueur d'Australie-Egypte en 8es de finale. Alors, l'idée d'une revanche de 2022 commence déjà à flotter dans l'air et excite tout le monde.

France-Argentine, une revanche de rêve

est convaincu que la finale du Mondial 2026 sera une revanche de celle du Qatar en 2022. Cependant, les supporters locaux sont persuadés qu'encore une fois Lionel Messi et ses coéquipiers battront la bande à Kylian Mbappé. Avec en petit bonus supplémentaire la possibilité de renvoyer le Brésil à la maison. « Bien sûr, nous irons jusqu'au bout. Nous allons battre la France à nouveau. Ce serait même formidable de battre le Brésil en demi-finale et la France en finale », a prévenu Ignacio Zabaleta, un supporter de l'Albiceleste croisé par les journalistes du média argentin à Dallas. En Argentine, le quotidien El Dia est convaincu que la finale du Mondial 2026 sera une revanche de celle du Qatar en 2022. Cependant, les supporters locaux sont persuadés qu'encore une fois Lionel Messi et ses coéquipiers battront la bande à Kylian Mbappé. Avec en petit bonus supplémentaire la possibilité de renvoyer le Brésil à la maison. «», a prévenu Ignacio Zabaleta, un supporter de l'Albiceleste croisé par les journalistes du média argentin à Dallas.

En plus de la Coupe du Monde, la presse sud-américaine pense qu'une telle finale entre les Bleus et l'Argentine sera également une finale entre Kylian Mbappé et Lionel Messi pour le Ballon d'Or. De quoi rendre jaloux d'autres supporters. « Si l'Espagne gagne la Coupe du monde, le Ballon d'Or sera remporté par Lamine Yamal. Si la France gagne la Coupe du monde, le Ballon d’Or sera remporté par Mbappé ou Dembélé. Si l'Argentine gagne la Coupe du monde, le Ballon d’Or sera remporté par Leo Messi, mais si le Brésil gagne la Coupe du monde avec Vinicius comme protagoniste, il sera remporté par n'importe qui sauf Vini », prévient Emil Moreno, journaliste sud-américain.