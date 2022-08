France : Griezmann revient, il va tout casser au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison très en-dessous de son niveau avec l’Atlético de Madrid en 2021-2022, Antoine Griezmann est revanchard.

Parfois cité comme un joueur sur le départ à l’Atlético de Madrid cet été, Antoine Griezmann a également été relégué dans la hiérarchie des leaders offensifs de l’Equipe de France derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema. La Coupe du monde au Qatar en novembre prochain est une formidable occasion pour Antoine Griezmann de prouver qu’il n’est pas mort. Du haut de ses 30 ans, l’international tricolore a entamé la nouvelle saison avec de belles intentions et de grandes ambitions. Buteur contre Getafe lundi soir en championnat, le natif de Mâcon est parti pour réaliser une saison splendide selon Fred Hermel, qui croit dur comme fer au retour en forme olympique d’Antoine Griezmann à quelques mois du Mondial au Qatar. Une bonne nouvelle, si cela se confirme, pour Didier Deschamps, qui continue d’en faire un cadre avec l’Equipe de France.

Fred Hermel très confiant pour Antoine Griezmann

« Cet été il a été plutôt bien. Après on est dans une communication non-verbale d’Antoine Griezmann. Lundi le but qu’il a marqué, c’est le but de quelqu’un qui ne se prend pas la tête. C’est le but de quelqu’un sûr de lui. Sur une balle en profondeur, il arrive face au gardien et il frappe de loin. Ce n’est pas le but de quelqu’un qui se pose des questions et s’inquiète pour son avenir ou sa place » a analysé le spécialiste du championnat espagnol sur RMC avant de conclure. « On a un Griezmann qui, sur ce qu’il a montré lundi a l’air plutôt bien dans sa tête. Et quand il est bien dans sa tête, comme c’est quelqu’un qui travaille beaucoup à l’entraînement, il sera bien dans son corps et va marquer des buts. Antoine Griezmann, personne ne doute qu’il va bosser. Personne ne doute qu’il va redescendre pour défendre. Même quand cela n’allait pas trop à l’Atlético il le faisait. C’est un joueur hyper précieux pour une équipe » estime le journaliste, intimement convaincu du retour en grande forme d’Antoine Griezmann, la meilleure des nouvelles pour l’Equipe de France à quelques mois du Mondial au Qatar.