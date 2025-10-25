esp griezmann vers bilbao stupeur a madrid iconsport 262949 0043 395139

« Il faut marquer, marquer… » Griezmann est dégoûté du foot

Liga25 oct. , 22:10
parEric Bethsy
0
Dans un rôle moins important, Antoine Griezmann vit probablement sa dernière saison à l’Atlético Madrid et en Europe. L’attaquant français n’a plus les mêmes jambes qu’auparavant, ni la même passion pour le football moderne qu’il juge trop focalisé sur les statistiques.
Malgré son statut de légende, Antoine Griezmann (34 ans) risque de quitter l’Atlético Madrid par la petite porte. Le meilleur buteur de l’histoire des Rojiblancos vit sans doute sa dernière saison dans la capitale espagnole et en Europe. Compte tenu de son attirance pour la Major League Soccer, il ne serait pas étonnant de retrouver le Français sur le continent américain à partir de la saison prochaine.
A. Griezmann

A. Griezmann

FranceFrance Âge 34 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Un exil semble inévitable pour l’attaquant dont le statut a changé depuis le début de l’exercice. Longtemps considéré comme un élément indispensable, Antoine Griezmann n’est plus un titulaire aux yeux de l’entraîneur Diego Simeone. Le champion du monde 2018 n’a débuté que la moitié des matchs toutes compétitions confondues (6 sur 12). El Cholo a forcément constaté que l’ancien Bleu, qui avait pris sa retraite internationale l’année dernière, n’avait plus la même condition physique ni la même passion pour le football moderne. La preuve avec ses déclarations accordées à son partenaire Decathlon.
« Si je regarde des vidéos de moi sur YouTube ? Ouais j’adore, a ironisé le natif de Mâcon. Et je me dis : "quel joueur celui-là…" J’adore les tacles moi, les gros tacles. Quand il y a une contre-attaque et que ton attaquant fait 50 mètres en sprint, tacle et récupère le ballon… Tous tes coéquipiers se disent : "Putain, même moi je peux le faire alors". C’est un exemple top. Après, les buts, c’est ce qui est le plus vu, c’est ce dont on parle le plus. C'est ce qu'on enseigne maintenant aux jeunes : Il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer… Mais il n’y a pas que ça. » Antoine Griezmann a sûrement hâte d'aller prendre du plaisir dans un contexte différent.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274910_0207
Ligue 1

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

letang l agace genesio pret a quitter lille iconsport 260414 0076 392906
LOSC

Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer

l2 le mignan remplace boloni au fc metz iconsport 183425 0090 378020
Ligue 1

Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte

Fil Info

23:01
L1 : L'OM perd la tête à Lens
23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
23:00
Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer
22:30
Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
21:57
L2 : L'ASSE coule à Annecy, c'est la crise !
21:50
Lens-OM : Thauvin refuse un penalty, c'est le fou rire
21:30
OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête à Lens

ils avaient deja perdu la tête en se voyant champions à la 8 eme journée.

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

les champions d une semaine perdent leur première place

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

rulli il est bon

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Homme du match ? Pavard , easy ^^

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pffffff Nadir qui garde le ballon au lieu de le donner, paixao qui tente ché pas quoi alors que Gomes est mieux placé... C'est dead .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading