« Il faut marquer, marquer… » Griezmann est dégoûté du foot

Dans un rôle moins important, Antoine Griezmann vit probablement sa dernière saison à l’Atlético Madrid et en Europe. L’attaquant français n’a plus les mêmes jambes qu’auparavant, ni la même passion pour le football moderne qu’il juge trop focalisé sur les statistiques.

Malgré son statut de légende, Antoine Griezmann (34 ans) risque de quitter l’Atlético Madrid par la petite porte. Le meilleur buteur de l’histoire des Rojiblancos vit sans doute sa dernière saison dans la capitale espagnole et en Europe. Compte tenu de son attirance pour la Major League Soccer, il ne serait pas étonnant de retrouver le Français sur le continent américain à partir de la saison prochaine.

A. Griezmann France • Âge 34 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 9 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Un exil semble inévitable pour l’attaquant dont le statut a changé depuis le début de l’exercice. Longtemps considéré comme un élément indispensable, Antoine Griezmann n’est plus un titulaire aux yeux de l’entraîneur Diego Simeone. Le champion du monde 2018 n’a débuté que la moitié des matchs toutes compétitions confondues (6 sur 12). El Cholo a forcément constaté que l’ancien Bleu, qui avait pris sa retraite internationale l’année dernière, n’avait plus la même condition physique ni la même passion pour le football moderne. La preuve avec ses déclarations accordées à son partenaire Decathlon.

« Si je regarde des vidéos de moi sur YouTube ? Ouais j’adore, a ironisé le natif de Mâcon. Et je me dis : "quel joueur celui-là…" J’adore les tacles moi, les gros tacles. Quand il y a une contre-attaque et que ton attaquant fait 50 mètres en sprint, tacle et récupère le ballon… Tous tes coéquipiers se disent : "Putain, même moi je peux le faire alors". C’est un exemple top. Après, les buts, c’est ce qui est le plus vu, c’est ce dont on parle le plus. C'est ce qu'on enseigne maintenant aux jeunes : Il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer… Mais il n’y a pas que ça. » Antoine Griezmann a sûrement hâte d'aller prendre du plaisir dans un contexte différent.