France-Finlande : Pierre Ménès lâche ses pires notes depuis 14 ans

La France a rendu une copie incroyablement décevante face à la Finlande ce mercredi soir au Stade de France.

Outre la défaite 0-2, les Bleus ont manqué leur rencontre dans tous les domaines. Sur le plan physique, plusieurs joueurs étaient totalement à court de forme et cela s’est rapidement vu. Techniquement, les maladresses se sont succédées à l’image des ballons perdus sur les buts adverses. Et au niveau de l’animation offensive, face à une équipe bien regroupée devant sa surface une fois qu’elle a mené au score, c’était le néant total. Résultat, les joueurs de Didier Deschamps vont se faire canarder dans les prochains jours, même si la rencontre beaucoup plus importante face au Portugal arrive vite et permettra de passer à autre chose. En attendant, Pierre Ménès a dégoupillé devant le match, annonçant n’avoir jamais mis autant de notes aussi bases depuis qu’il s’est lancé dans cet exercice il y a 14 ans de cela.

Seuls deux joueurs ont eu la moyenne avec le 5/10 de Digne et Thuram. Soit un point de plus que Dubois et Mandanda par exemple. Mais c’est descendu jusqu’à 2 pour plusieurs éléments, et notamment Lenglet, Nzonzi, Pogba, Giroud et Sissoko. Le joueur de Manchester United en a particulièrement pris pour son grade. « Un désastre absolu. Il est totalement hors du coup physiquement parce qu’il joue très peu avec United. Il a fait preuve d’une nonchalance et d’une imprécision qui ne pardonnent pas à ce niveau-là », a balancé le chroniqueur de Canal+ au sujet de Paul Pogba, qui n’a clairement pas marqué des points sur ce premier match amical.