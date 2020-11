La Finlande climatise brutalement la France

Dans : Equipe de France.

Match amical

Stade de France

Finlande bat France : 2 à 0

Buts : Forss (28e), Valakari (31e) pour la Finlande

En amical, et pour la première fois de son histoire, la France a été battue par la Finlande (0-2) ce mercredi soir au Stade de France.

Marcus Thuram et Ruben Aguilar, qui ont fêté la première sélection de leur carrière, avaient probablement rêvé d'autre chose, mais contre toute attente les Champions du monde ont été dominés par une équipe finlandaise joueuse et pour le moins efficace. Alors que l'équipe de Deschamps avait bien entamé la rencontre, Thuram trouvant même la transversale d'une belle reprise de la tête (16e), ce sont les visiteurs qui ouvraient le score après un raté de Sissoko, Forss venant tromper Mandanda de près (0-1, 28e). Et trois minutes plus tard, Valakari mystifiait le portier des Bleus d'une frappe enroulée des 20m qui finissait dans la lucarne (0-2, 31e). Sans idée, la France n'avait pas grand-chose à répondre à cette formation finlandaise qui avait marqué deux buts sur ses trois tirs cadrés.

Après l'heure de jeu, Deschamps lançait Martial, Kanté et Griezmann, mais si les Tricolores avaient une nette domination territoriale, cela ne se concrétisait pas au tableau d'affichage, la défense finlandaise tenant le choc jusqu'au bout. Rien de grave pour les Bleus, puisqu'il s'agit d'un match amical et que le coach français avait largement remanié son équipe. Mais il faudra faire mieux contre le Portugal et la Suède.