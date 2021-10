France-Espagne, Deschamps envoie un message fort !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne à San Siro, Didier Deschamps n'a pas voulu faire profil bas, le sélectionneur des Bleus assumant le rôle de favori.

L’époque où la France était championne du monde des matchs amicaux est révolue depuis bien longtemps et désormais les Bleus ont un vrai gros palmarès qui pourrait s’allonger dimanche soir avec le trophée de la Ligue des Nations. Après la qualification spectaculaire jeudi face à la Belgique, les Tricolores défieront l’Espagne à Milan, et pourront s’offrir la première édition de cette compétition créée par l’UEFA. Avant ce choc face à un autre ogre européen, l'équipe de France ne fait pas du tout profil bas, assumant même clairement le fait d’être favori au moment où la Roja est clairement en montée en puissance sous les ordres de Luis Enrique. Pour Didier Deschamps, évidemment l’Espagne est un rude adversaire pour l’équipe de France, mais Hugo Lloris et ses coéquipiers ont des arguments à faire entendre sur la pelouse de San Siro.

La réaction de Deschamps dit pas mal de choses pic.twitter.com/1D8Ewtswcn — Wiloo (@WilooFootball) October 7, 2021

En conférence de presse, Didier Deschamps a clairement faire passer le message, il faudra être très fort pour battre les Bleus lors de cette finale de la Ligue des Nations. « On ne va pas s'autoproclamer favori, car cette équipe d’Espagne est rajeunie, mais vous avez aussi des joueurs expérimentés. L'Espagne maintient sa qualité de jeu. On a une meilleure expérience qu'eux, mais cela ne va pas nous donner de garanties sur ce qu'il se passera dimanche, mais n sait bien qu'on aura tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre », a confié le sélectionneur français, conscient que même si la Ligue des Nations n'est pas un titre majeur, il permettra d'oublier le fiasco de l'Euro et surtout il lancer au mieux l'équipe de France sur la route du Mondial 2022 dans un peu plus d'un an au Qatar.