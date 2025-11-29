ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

France : Corentin Tolisso reçoit un message glaçant

Equipe de France29 nov. , 13:20
parHadrien Rivayrand
3
Cette semaine en Ligue Europa, Corentino Tolisso a fait le show lors de la rencontre de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv. Le milieu de terrain semble se rapprocher toujours plus d'un retour en équipe de France.
L'OL a étrillé le Maccabi Tel-Aviv cette semaine en Ligue Europa. Parmi les hommes forts de cette rencontre : Corentin Tolisso. Le milieu de terrain rhodanien a en effet planté un triplé et réalisé une prestation majuscule. Beaucoup de fans et observateurs souhaitent désormais le revoir porter la tunique de l'équipe de France. Qui plus est juste avant la Coupe du monde 2026 en Amérique. Cependant, certains pensent qu'il est encore trop tôt pour se prononcer en faveur de Tolisso. Et ce n'est pas Emmanuel Petit qui dira le contraire.

Tolisso, oui mais non ? 

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur un potentiel retour avec les Bleus de l'ancien joueur du Bayern Munich : « Je me demandais s'il était pas sur le déclin mais il est revenu à un niveau satisfaisant. Son rôle hybride m'épate. Il peut jouer à différents postes. Il s'éclate à 31 ans. II veut prendre du plaisir et ça se voit. Il a une liberté sur le terrain, chose qu'il n'avait pas avant. (...) Un avenir avec les Bleus ? Je trouve que le chemin est encore très loin. Dans la hiérarchie, Deschamps a même rappelé Kanté. Je ne suis pas certain que Deschamps en fasse une priorité. La Ligue Europa, ce n'est aussi pas la Ligue des champions. Je ne vois pas de signes annonciateurs »

Lire aussi

L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponseL'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse
A noter que les troupes de Didier Deschamps se réuniront de nouveau en mars pour deux matchs amicaux, puis disputeront deux nouvelles rencontres entre le 1er et le 9 juin. Corentin Tolisso va devoir redoubler d'efforts s'il veut faire partie de la liste. Pour le moment, il se donne les moyens d'être remarqué, ce qui est un très bon début pour lui.
3
Derniers commentaires

« Greenwood mérite une seconde chance » : L’OM fait craquer l'Angleterre

Lol

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

c'est tellement faible avec les leaders des championnats Portugais, italie,, serbie, autriche, danemark; Les 2emes de Hollande, grece, suisse, turquie , ecosse. le 4'eme anglais le 5eme espagnol et allemand Ce serait peut etre une competition pour l'om qui pour linstant a battu le 6eme hollandais, et le 14eme anglais et a meme perdu contre le 14eme italien. Et ça ose dire apres que les lyonnais sont arrogants

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

qu'il nous dit le mec qui s'etait gargarisé devqnt le parcours de son clun qui etait allé en finale, en perdant 7 matchs , dans un parcours avec Ostende, Donzale, Konyaspor, salzbourg, victoria; braga, bilbao et leipzig dont c'etait la 1ere participation a une coupe d'europe

Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso

Méfiance avec l'Olympiakos (comme Villareal) qui ont du jouer contre de grosses équipes jusqu'à maintenant Olympiakos (Arsenal, Barça, Real) Villareal ( Tottenham, juve ,city, Dortmund) Sils gagnent leurs 3 derniers matchs plus faciles , ce sont peut être eux qui viendront prendre des places qualificatrices

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

Les Sardines ont un calendrier similaire à celui de laSM , avec le même nombre de points …🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

