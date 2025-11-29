France : Corentin Tolisso reçoit un message glaçant

Cette semaine en Ligue Europa, Corentino Tolisso a fait le show lors de la rencontre de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv. Le milieu de terrain semble se rapprocher toujours plus d'un retour en équipe de France.

L' OL a étrillé le Maccabi Tel-Aviv cette semaine en Ligue Europa. Parmi les hommes forts de cette rencontre : Corentin Tolisso. Le milieu de terrain rhodanien a en effet planté un triplé et réalisé une prestation majuscule. Beaucoup de fans et observateurs souhaitent désormais le revoir porter la tunique de l'équipe de France. Qui plus est juste avant la Coupe du monde 2026 en Amérique. Cependant, certains pensent qu'il est encore trop tôt pour se prononcer en faveur de Tolisso. Et ce n'est pas Emmanuel Petit qui dira le contraire.

Tolisso, oui mais non ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur un potentiel retour avec les Bleus de l'ancien joueur du Bayern Munich : « Je me demandais s'il était pas sur le déclin mais il est revenu à un niveau satisfaisant. Son rôle hybride m'épate. Il peut jouer à différents postes. Il s'éclate à 31 ans. II veut prendre du plaisir et ça se voit. Il a une liberté sur le terrain, chose qu'il n'avait pas avant. (...) Un avenir avec les Bleus ? Je trouve que le chemin est encore très loin. Dans la hiérarchie, Deschamps a même rappelé Kanté. Je ne suis pas certain que Deschamps en fasse une priorité. La Ligue Europa, ce n'est aussi pas la Ligue des champions. Je ne vois pas de signes annonciateurs ».

A noter que les troupes de Didier Deschamps se réuniront de nouveau en mars pour deux matchs amicaux, puis disputeront deux nouvelles rencontres entre le 1er et le 9 juin. Corentin Tolisso va devoir redoubler d'efforts s'il veut faire partie de la liste. Pour le moment, il se donne les moyens d'être remarqué, ce qui est un très bon début pour lui.