L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse

L'annonce vendredi soir du bilan de l'OL donne des sueurs froides aux supporters du club de Michele Kang. Cependant, selon Hugo Guillemet, Lyon n'a rien à craindre lors de son passage devant la DNCG le 1er décembre prochain.

L'Equipe, a fait passer un message rassurant. L'OL avait repoussé la publication de son bilan pour la saison 2024-2025 afin d'avoir assez de temps pour se pencher sur certains flux financiers. Mais cette fois, l'Olympique Lyonnais a révélé que John Textor avait quitté la capitale des Gaules en laissant un bilan négatif à hauteur de 201,2 millions d'euros . De quoi justifier la décision prise en première instance par la DCNG, avant que finalement Michele Kang vienne à la rescousse de Lyon. Cependant, l'OL n'est pas le PSG, et aucun état ne peut garantir que ces 201,2 millions d'euros seront couverts d'un seul coup. Alors, du côté des habitués du Groupama Stadium, on s'inquiète du futur passage de l'Olympique Lyonnais devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion le 1er décembre prochain. Mais, Hugo Guillemet, journaliste spécialisé dans l'OL pour, a fait passer un message rassurant.

L'OL n'est pas en danger de mort devant la DNCG

Sur X, notre confrère estime que le pire est désormais passé pour l'Olympique Lyonnais. Selon lui, les efforts drastiques décidés l'été dernier vont porter leurs fruits et permettre au club de ne pas se faire démolir par les gendarmes financiers du football. « Si c’est inquiétant pour le passage devant la DNCG ? Non, car ce sont ces chiffres que la DNCG a consultés en appel, en décidant quand même de maintenir l’OL, notamment grâce aux perspectives d’une cure d’austérité drastique à compter du 1er juillet (et notamment grosse baisse de la MS avec la fin de nombreux gros contrats le 30/06). Tous les joueurs ont été vendus après… et les fins des très gros contrats (Lacazette, Lopes…) étaient le 30/06. Ce qui pèse sur ce bilan, ce sont les achats inconsidérés de janvier 2024 (payés pour la plupart à l’été 2024 en options d'achat obligatoires) et de l’été 2024 », explique Hugo Guillemet, qui connaît particulièrement bien le dossier.

Il n'empêche que désormais une bataille juridique est lancée entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo afin de savoir qui doit de l'argent à qui. Et forcément, cela peut ajouter un peu d'inquiétude, d'autant que si l'OL ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, il n'y a pas de sursaut financier énorme à attendre. A moins qu'un nouveau repreneur, plus sérieux que John Textor, se fasse connaître pour racheter Lyon. Mais à l'heure qu'il est, ce n'est pas le cas, et Lyon doit digérer le bref, mais violent passage de l'homme d'affaires américain à la tête du club.