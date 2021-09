France : Cinq ans de souffrance, Benzema mérite une récompense

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ecarté de l’Equipe de France durant plus de cinq ans, Karim Benzema a effectué son grand retour avec les Bleus à l’occasion de l’Euro.

Collectivement, cette compétition n’a pas été une réussite pour le groupe de Didier Deschamps. Individuellement en revanche, Karim Benzema a réussi son retour avec quatre buts inscrits. De nouveau appelé par le sélectionneur tricolore pour les matchs de qualification à la Coupe du monde contre la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande, l’avant-centre du Real Madrid sera sans doute de l’aventure au Qatar dans un an. Au micro de Canal +, Samir Nasri, ancien coéquipier de Karim Benzema, a souhaité au buteur de 33 ans de gagner un trophée international avec les Bleus. Une récompense qui serait méritée après cinq ans de souffrance loin de Clairefontaine pour Karim Benzema selon Samir Nasri…

Nasri veut voir Benzema gagner en Bleus

« A la base, Benzema n’était pas le plus doué de sa génération. Mais à force de travailler, il a réussi à s’imposer. Je suis très content de le voir faire ce qu’il fait. Il a progressé, il a toujours été adroit devant le but mais aujourd’hui, de par ses déplacements et son jeu dos au but, il est devenu un attaquant complet et il est tout là-haut avec Lewandowski en termes de rendement. Son retour en Equipe de France m’a fait plaisir même s’il a attendu cinq ans. Il a fait un bon Euro sur le plan personnel avec quatre buts, il a été bon, il a répondu présent. Ce que je lui souhaite, c’est de gagner un trophée avec l’Equipe de France car il a toujours clamé son amour pour le maillot bleu… Il a quand même attendu cinq ans donc il mérite un trophée international » a lancé le nouveau consultant de Canal + lors des grandes soirées de Ligue des Champions de la chaîne cryptée.