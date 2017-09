France : Benzema, le dérapage de trop contre Giroud ?

Dans : Equipe de France, Liga.

Alors qu'il ambitionne de retrouver l'équipe de France, Karim Benzema n'a pas forcément le comportement idéal pour amadouer Didier Deschamps.

« L'équipe de France, j’y crois toujours. Je ne vais pas abandonner. Mais ce n’est pas une obsession. C’est une décision du sélectionneur. Je suis un compétiteur, j'aime être appelé en sélection, c'est normal ». Cette semaine, après avoir prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021, Karim Benzema clamait tout son amour pour les Bleus. Désireux de retourner en équipe de France avant la Coupe du Monde 2018, l'attaquant de 29 ans tend pourtant le bâton pour se faire battre.

En effet, sur Instagram, KB9 a liké deux commentaires allant à l'encontre d'Olivier Giroud, le titulaire tricolore à sa place : « Les records personnels de Girouette sont à mourir de rire. Tout le monde s'esclaffe sur Giroud, mais il est loin des statistiques de Karim... Ma foi, s'ils aiment la bouffonnerie » et « Il n'y a pas photo. L'autre joue de temps en temps dans un club puceau de Champions League, et Benzema dans un club qui a 11 LdC, mais pardon ». Pas sûr que ce comportement l'aide à retrouver le chemin de Clairefontaine, surtout qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'en mai dernier, Benzema avait validé un montage sur lequel on le voyait dribbler Deschamps, Giroud et Manuel Valls...