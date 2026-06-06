Der Zakarian à Nantes, son limogeage déjà planifié

A la recherche d’un entraîneur pour succéder à Vahid Halilhodzic et tenter de faire remonter le club en Ligue 1, le FC Nantes pense à Michel der Zakarian. Une piste pas vraiment approuvée par Waldemar Kita.

Qui sera le successeur de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes ? Les semaines passent, mais le flou est toujours total quant à l’identité du prochain entraîneur des Canaris. Ces dernières heures, plusieurs noms sont évoqués dont ceux de d’Olivier Pantaloni, de Philippe Montanier et de Christophe Pélissier. Trois profils séduisants, mais ces pistes ont peu de chances d’aboutir, les concernés ayant peu de motivation à l’idée de tenter un pari jugé très risqué en Loire-Atlantique.

Der Zakarian, un pari risqué ?

Viennent ensuite les dossiers David Guion (ex-Reims), Thierry Laurey (ex-Strasbourg et Paris FC), Laurent Battles (ex-Troyes et ASSE) et Stéphane Gilli (ex-Paris FC). Le nom de Michel der Zakarian revient également avec insistance. Sans club depuis son départ du SM Caen en juin 2025, celui qui a déjà entraîné Nantes à deux reprises (2007-2008 et 2012-2016) est dans les petits papiers du board des Canaris. Mais selon Emmanuel Merceron, la piste Michel der Zakarian a tout de la fausse bonne idée.