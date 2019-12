France : Benzema et l'Euro 2020, c'est reparti pour un tour !

Dans : Equipe de France.

Encore une fois buteur ce samedi avec le Real Madrid, Karim Benzema prolonge le débat sur son absence en équipe de France. Même si cela ne change rien, les supporters de KB9 n'abdiquent pas.

Karim Benzema n’est pas un grand bavard, conscient qu’il est que chacun de ses propos est décortiqué. Mais l’attaquant français a trouvé la plus belle des manières de s’exprimer, c’est en étant efficace avec le Real Madrid et de finir par faire oublier Cristiano Ronaldo près d’un an et demi après le départ de la star portugaise. Tandis qu’en France les supporters et les détracteurs de Karim Benzema s’opposent toujours sur la décision de Didier Deschamps de ne plus appeler l’attaquant madrilène depuis 2015, en Espagne KB9 enfile les buts et les passes décisives.

Ce samedi, face à l’Espanyol, l’ancien lyonnais a délivré une passe décisive à Raphaël Varane sur l’ouverture du score du Real Madrid, et a marqué le deuxième but de la formation de Zinedine Zidane lors de la victoire (2-0) face à la formation barcelonaise. Pour Nabil Djellit, qui préfère en sourire, les chiffres plaident clairement en faveur de Karim Benzema. « Karim Benzema est impliqué dans 15 buts en Liga depuis le début de la saison (10 buts et 5 passes décisives). Il réussit un super début de saison. Benzema respire le football. Ce Real aussi... Évidemment, on fera les comptes à la fin. Mais le sentiment croissant que Zidane réinvente cette équipe sans Ronaldo. Benzema 1 but, une passe D. Vivement l'EURO2020 ! », a lancé le journaliste de France-Football, conscient que cela ne changera rien sur l’avenir tricolore de Karim Benzema.