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France-Allemagne au Mondial, le rendez-vous est pris

Equipe de France21 juin , 9:20
parCorentin Facy
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Vainqueur de la Côte d’Ivoire dans un match pourtant très mal embarqué, l’Allemagne va probablement terminer en tête de son groupe. Ce qui signifie que la France devrait croiser la route de Manuel Neuer en huitième de finale.
L’équipe de France a démarré sa Coupe du monde de la meilleure des façons mardi en s’imposant face au Sénégal. Avec ce succès, l’équipe de Didier Deschamps a pris une vraie option sur la première place même s’il faudra bien sûr confirmer ce succès inaugural dès lundi face à l’Irak pendant que la Norvège affrontera le Sénégal. Qu’on se le dise, avec ce succès contre les coéquipiers de Sadio Mané, il est désormais fort probable que la France termine première de son groupe.
Cela devrait lui permettre de bénéficier d’un 16e de finale abordable. En revanche, le parcours va se corser dès les 8es de finale. En terminant première de son groupe, l’équipe de France a de très fortes chances d’affronter l’Allemagne en huitièmes. Et pour cause, les coéquipiers de Leroy Sané l’ont difficilement emporté face à la Côte d’Ivoire samedi soir (1-2). Longtemps menés au score, les Allemands ont finalement retourné les Elephants en fin de match.

Vers un France-Allemagne en huitièmes 

Cela va permettre à la Nationalmannschaft de sécuriser sa 1ère place du groupe E avant l’ultime match contre la Colombie. Le tableau se dessine et sauf grosse surprise, les Français et les Allemands se retrouveront donc en 8es de finale de la Coupe du monde 2026. Une énorme affiche pour les deux équipes et une sorte de belle après la victoire allemande en quart de finale de la Coupe du monde 2014 puis la victoire de la France en demi-finale de l’Euro 2016.
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332500 € pour l'ol à payer mais de toute manière, dans l'idée et s'il a une côte intéressante après le mondial, je serais aussi pour le vendre.

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