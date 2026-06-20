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Deschamps prépare trois changements pour France-Irak

Mondial 202621 juin , 1:05
parFoot01 avec Reuters
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La France devrait apporter des ajustements limités plutôt que des changements en profondeur pour son deuxième match du Groupe I de la Coupe du monde face à l'Irak lundi, l'entraîneur Didier Deschamps souhaitant préserver l'élan de son équipe.
Les Bleus ont ouvert leur campagne par une victoire 3-1 contre le Sénégal à New York, Kylian Mbappé inscrivant un doublé, et une nouvelle victoire à Boston leur assurerait une place en seizièmes de finale.
Deschamps privilégie habituellement la stabilité dans les grands tournois et devrait s'y tenir malgré le nombre de joueurs talentueux à sa disposition.
Les changements les plus probables concerneront le flanc gauche : Bradley Barcola pourrait remplacer Désiré Doué en attaque, tandis que Lucas Digne devrait prendre la place de Théo Hernandez au poste d'arrière gauche.

AJUSTEMENT AU MILIEU

Un autre changement pourrait intervenir au milieu de terrain.
Deschamps s'est longuement entretenu avec Manu Koné ces derniers jours et le joueur de 25 ans a été associé à Adrien Rabiot à l'entraînement cette semaine, ce qui laisse penser qu'il pourrait être titularisé.
Par ailleurs, la France devrait conserver les mêmes joueurs qui ont impressionné contre le Sénégal, avec Mbappé en tête d'une attaque qui comprend également Michael Olise et Ousmane Dembélé.
L'Irak, battu 4-1 par la Norvège lors de son match d'ouverture, a besoin d'un résultat positif pour conserver ses chances de qualification. La tâche s'annonce difficile face à une équipe française qui a atteint les deux dernières finales de la Coupe du monde et qui semble déterminée à éviter tout faux pas dès le début de la compétition aux États-Unis.
Le défenseur central William Saliba, qui souffre d'une douleur au dos, a mis en garde contre tout excès de confiance en conférence de presse samedi.
"On a vu un peu les vidéos contre la Norvège, je pense qu'ils ont une bonne équipe," a-t-il déclaré. "Je pense que ça ne va pas être facile."
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