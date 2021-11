Finlande - France : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Déjà qualifiée pour le Mondial au Qatar, l’équipe de France de Didier Deschamps se déplacera en Finlande dans le cadre de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Quelle heure ?

Le coup d'envoi de la rencontre Finlande - France sera donné à 20h45. Le match se déroulera dans le Stade olympique d'Helsinki, le plus grand stade de Finlande. Dans la capitale finlandaise, ce match européen sera arbitré par l’Italien Marco Guida.

Quelle chaîne ?

Suite au joli carton d’audience de M6 lors de la belle victoire de la France contre le Kazakhstan samedi dernier (8-0), ce sera au tour de TF1 de rassembler des millions de téléspectateurs. Puisque mardi soir, il faudra se brancher sur la Une pour suivre ce dernier match des Bleus de l’année 2021. La rencontre sera commentée par le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu.

La compo probable de la France

Même si Didier Deschamps veut finir l’année 2021 sur une bonne note en battant la Finlande, son principal rival dans ce Groupe D des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur va faire tourner son effectif. Sachant que ce dernier rendez-vous comptera pour du beurre, vu que la France a validé son billet pour le Qatar le week-end dernier, DD va effectivement faire une belle rotation. Avec plusieurs changements en vue, et même chez les gardiens où le capitaine Hugo Lloris pourrait laisser sa place à Benoît Costil. Ce qui serait une belle surprise pour le Bordelais, auteur d’une seule cape chez les Bleus en 2016. Deschamps devrait aussi donner sa chance à Lucas Digne en piston gauche, ainsi que Kurt Zouma dans sa défense à trois. Au milieu, Mattéo Guendouzi pourrait connaître sa première sélection. Et Wissam Ben Yedder pourrait également gagner du temps de jeu en attaque.

La compo probable de la France contre la Finlande : Costil - Zouma, Upamecano, Lucas Hernandez - Coman, Guendouzi, Tchouaméni, Digne - Griezmann - Mbappé, Ben Yedder.

Didier Deschamps évoque ce match Finlande-France

« Je pars toujours du principe qu'il faut respecter le jeu et l'adversaire. On a cette tranquillité de venir ici en Finlande en sachant qu'on ne joue pas notre qualification. Mais ce n'est pas cela qui m'amener à faire plus ou moins de changements. Il y en aura quelques-uns. Ce n'est pas un match amical, c'est le dernier de l'équipe de France. Quand on porte ce maillot, il y a un devoir et une exigence. On doit également respecter notre adversaires, et les autres équipes. »