Fier d’être français, Evra tacle Eric Zemmour

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

En pleine tournée de promotion de son livre, Patrice Evra a fait parler de lui puisqu’il est au coeur d’une tempête médiatique depuis ses propos sur l’équipe de France.

Se confiant à des journalistes au Ghana, où il est présent actuellement, le latéral gauche des Bleus aurait laissé entendre qu’il regrettait d’avoir choisi de représenter la France, et qu’avec le recul, il aurait préféré choisir le Sénégal, d’où il est originaire et où il est né. Ce samedi, l’entourage de l’ancien joueur de Manchester United a fait savoir que ses propos avaient été mal compris, et que cela ne correspondait pas exactement à ce qu’il avait confié. La polémique avait déjà enflé en France et avait été récupérée politiquement, puisqu’Eric Zemmour y était allé de sa remarque acide. « La France l'a accueilli, l'a formé, l'a soutenu, l'a enrichi, l'a acclamé. Elle a simplement oublié de le rendre français », a balancé l’ancien éditorialiste désormais lancé dans la politique et candidat aux dernières présidentielles.

Evra ne vit pas dans le passé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juventus (@juventus)

Des propos qui ont eu le don de faire réagir Patrice Evra, qui a tenu à rappeler son attachement à la France, et qu’il n’avait pas de leçon à recevoir du politicien. « Imbécile Eric Zemmour, continuez à détruire la France au lieu de poster des mensonges. J'aime mon pays vous le détruisez », a fait savoir Patrice Evra, dans un message spécialement dédicacé à Eric Zemmour. Le défenseur français est ensuite allé plus loin en expliquant qu’il ne vivait pas dans le regret, et qu’il ne regrettait pas une seconde d’avoir défendu les couleurs de la France. « Les médias ne veulent pas que les Français m’aiment. Pourquoi dire que moi j’aurais préféré jouer pour le Sénégal. Je ne vis pas dans le passé, donc arrêtez de mentir et faire du mal aux supporters. J’ai deux pays, et je suis fier d’avoir joué pour la France », a tenu à faire savoir Patrice Evra dans une prise de parole sur Instagram, histoire de clarifier les choses pour tout le monde.