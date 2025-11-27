FFF : Nouveau vol de données, des millions de licenciés concernés

Pour la deuxième fois dans l’année 2025, la Fédération Française de Football a du reconnaitre qu’elle avait été victime d’un vol massif de ses données.

Le logiciel utilisé par les clubs pour leur gestion administrative a été pénétré par des pirates, qui ont pu récupérer quasiment toutes les données exceptées les coordonnées bancaires, qui sont sécurisées à part.

La FFF a confirmé cette cyber-attaque qui permet de récupérer de nombreuses données personnelles. « Conformément à la réglementation applicable (RGPD), nous vous informons que cette violation se limite uniquement aux données suivantes : nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, nationalité, l’adresse postale, l’adresse mail, le numéro de téléphone ainsi que le numéro de licencié », a tenté de rassurer l’organisme du football français, qui compte plus de 2 millions de licenciés.

En février dernier, un premier vol de données avait eu lieu. Trois personnes suspectées d’être en lien avec le groupe « Shiny Hunters » avaient été écrouées pour ces cyber-attaques.

La FFF a de nouveau déposé plainte devant les autorités compétentes. L’accès frauduleux effectué par le biais d’un compte compromis a eu lieu le 20 novembre a été rapidement fermé, et tous les mots de passe des comptes utilisateurs ont été réinitialisés. La Fédération Française de Football compte 2,3 millions de licenciés et est de loin la fédération la plus fréquentée de France. L'instance fédérale prévient donc d'être vigilante contre les tentatives d'usurpation d'identité ou d'arnaque auprès des personnes dont les données ont été dérobées.