FFF : Le Graët regrette le choix de Youssoupha

La semaine passée, la FFF avait utilisé une chanson de Youssoupha pour le clip de présentation de la liste des 26 joueurs de l'équipe de France pour l'Euro 2021. Noël Le Graët regrette ce choix.

Agé de 79 ans, Noël Le Graët n’est évidemment pas le cœur de cible des campagnes de communication de la Fédération Française de Football. Et visiblement il a été mis devant le fait accompli suite à la diffusion d’un clip réalisé avec en fond sonore une chanson du rappeur Youssoupha pour illustrer la liste des joueurs français retenus par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Ce choix avait suscité des polémiques, parce que l’artiste avait composé dans le passé des chansons aux paroles explicites, notamment contre Marine Le Pen et Eric Zemmour. Si les opposants se faisaient entendre fortement, rapidement de nombreuses voix s’étaient élevées pour ramener un peu de sérénité face à cette décision de la FFF, Michel Platini étant de ceux qui appréciaient cette chanson Youssoupha.

Du côté du président de la Fédération Française de Football, on n’est visiblement pas très fan du rappeur. « Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 Bleus. Personnellement, je l’ai découvert. Certains aiment le rap, d’autres moins. Youssoupha est un bon rappeur qui, comme d’autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n’aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d’habitude, sans communication. Ce morceau ne méritait pas autant de commentaires, c’est de la politique », explique, dans Le Parisien, Noël Le Graët, qui précise que cette chanson n’est en aucun cas l’hymne de l’équipe de France pour l’Euro 2021 et qu’elle n’est pas reprise sur le site officiel de la FFF.