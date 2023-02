FFF : Le Graët lâché brutalement par le football amateur

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Même s'il s'est mis en retrait de la présidence de la Féération Française de Football, Noël Le Graët n'a toujours pas l'intention de quitter son poste. Mais peu à peu, il voit les rangs de ceux qui le soutenaient se réduire. Le représentant du foot amateur demandé désormais le départ de NLG.

La chute de Noël Le Graët n’en finit plus, mais cela n’empêche pas l’ancien dirigeant de l’EA Guingamp de s’accrocher à son siège de président de la FFF. Tandis que les critiques se multiplient, et que le rapport réalisé ces derniers mois sur le fonctionnement interne de la Fédération est impitoyable pour NLG et Florence Hardouin, rien n’indique que le Breton va jeter l’éponge d’ici le prochain comité d’exécutif prévu le 28 février prochain. Cependant, Noël Le Graët sait que ses supporters sont de moins en moins nombreux et qu’au sein de la FFF on n’envisage plus de le voir reprendre les commandes de l’instance. Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur, demande poliment à Le Graët d’abandonner ses fonctions plutôt que d’être viré brutalement, aucune autre solution n’étant possible. Dans le quotidien sportif, le représentant du foot amateur au Comex est clair et net.

Le Graët n'a plus d'autre choix que démissionner

Noël Le Graët: enquête ouverte pour harcèlement moral et sexuel (parquet) #AFP pic.twitter.com/PCXO0ZxYub — Agence France-Presse (@afpfr) January 17, 2023

En contact quotidiennement avec les clubs amateurs, Vincent Nolorgues avoue que la base n’en peut plus de voir l’image donnée par la Fédération Française de Football à travers son président. « Noël Le Graët doit démissionner. Je l'appelle à démissionner aussi pour lui. S'il ne démissionne pas, il y aura une révocation, ce sera bien pire. Être révoqué ou traduit devant la commission de discipline, c'est sûrement bien pire que de démissionner. Je suis un peu comme Vincent Labrune, il y a notre opinion personnelle et aussi porter ce que nous disent nos mandats. Quand je dis cela, je parle au nom d'énormément de dirigeants de Districts et de Ligues qui me font remonter cela. Le football amateur veut que ça change et que Noël Le Graët quitte ses fonctions. De toute évidence », prévient, dans le quotidien sportif, celui qui sera présent dans une semaine lors du fameux comité exécutif de la FFF qui se penchera sur le rapport réalisé à la demande des autorités.