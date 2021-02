FFF : Deschamps patron de Zidane, l'idée est lancée

Dans : Equipe de France.

Pour Noël Le Graët, un duo Didier Deschamps - Zinédine Zidane, respectivement président de la FFF et sélectionneur de l'équipe de France, fonctionnerait à merveille.

Noël Le Gräet est en pleine campagne électorale. À maintenant un mois des élections présidentielles de la Fédération française de football, le Breton s'est rendu sur le plateau de RTL Foot. S'il a évoqué avec ironie les propos de Michel Moulin autour de la non-sélection de Karim Benzema, le dirigeant en a également profité pour faire l'éloge de Didier Deschamps, qui ferait selon lui un très bon président de la fédération. « Je pense que Didier ferait un président de Fédération remarquable. D'abord, les qualités sportives, vous les connaissez. Il sait compter et il a des contacts agréables avec nos sponsors, ça compte, avec vous tous. Ceci dit, je ne le vois pas dire après le Qatar : ‘Allez, ça m’intéresse.’ Je ne crois pas mais j’aurais aimé » a déclaré le patron de la 3F.

Interrogé sur l'avenir de DD sur le banc des Bleus, il a poursuivi. « On rediscutera s’il le souhaite. La réponse appartient presque à Didier, que veut-il faire de son avenir ? S’il veut aller dans un grand club, il en trouvera. Ce n’est pas quelqu’un qui sera sur la touche. Peut-on trouver mieux aujourd’hui en équipe de France ? Si Didier arrêtait et que j’étais encore en place, la première personne que je verrais c’est Zidane. » Un duo Deschamps - Zidane à la tête du football français ? L'idée donne envie. Néanmoins, on peut déjà imaginer un sujet qui pourrait créer la discorde chez les deux champions du monde 98 : le cas de Karim Benzema.