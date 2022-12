Félicité par Mbappé, Marciniak calme la France

Dans : Equipe de France.

Critiqué pour son arbitrage de la finale du Mondial entre l’Argentine et l’équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.), Szymon Marciniak s’est défendu en conférence de presse. L’arbitre polonais se satisfait de sa prestation saluée par Kylian Mbappé.

Pas sûr que Szymon Marciniak soit un fidèle lecteur de L’Equipe. En tout cas, le quotidien sportif lui a infligé un 2/10 après la finale du Mondial entre l’Argentine et les Bleus. L’arbitre de 41 ans n’est pas épargné par le journal, et plus généralement en France où l’on a remarqué la présence de remplaçants argentins sur le terrain au moment du deuxième but de Lionel Messi. Même si ce n'était pas le principal problème de l'arbitrage sur ce match.

Marciniak répond à L'Equipe

« Les Français n'ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir sept Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but, a répondu Szymon Marciniak lors d’une conférence de presse. Quel a été l'impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. » Après son tacle adressé à L’Equipe, le Polonais a indiqué qu’il avait reçu de nombreuses félicitations, y compris celles de Kylian Mbappé.

« Des amis, des grands arbitres de France, m'ont écrit, a-t-il raconté. La réception était super. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres. » L’attaquant tricolore, très affecté quelques instants après le coup de sifflet final, a effectivement pris le temps de saluer l’officiel et ses assistants pour leur arbitrage.

« Je l'ai vu abattu, a décrit l’arbitre principal. C'était probablement l'homme du match, si on a le droit de le dire pour quelqu'un qui n'a pas gagné le match. J'ai vu des larmes qui coulaient. Il m'a regardé, il a vu que je venais de serrer la main à Hugo Lloris et il a fait un pas, alors je suis allé le voir aussi, et nous nous sommes salués. Je l'ai félicité pour son match, son grand match. »

« C'est un super joueur. Il a aussi dit que nous avions fait une bonne performance, qu'il n'était pas un super juge et nous a remerciés... Il a rebaissé la tête et il m'a un peu surpris, parce que je voulais juste lui serrer la main. Mais ce sont des émotions. Je l'ai consolé en lui disant que j'étais désolé que cela se soit terminé comme ça, parce que le match était incroyable », a confié Szymon Marciniak après ce qu’il considère comme le match « le plus difficile que j'aie jamais arbitré ».