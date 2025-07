Euro Fem. ‍: France - Pays de Galles reporté ‍?

Le match de l'Euro féminin entre la France et le Pays de Galles est désormais incertain en raison d'un accident de bus vécu par les joueuses britanniques.

En préparation de leur rencontre face à la France, les joueuses du Pays de Galles ont connu une grosse frayeur ce mardi. Le bus de la délégation galloise a en effet eu un accident sur la route du stade de Saint Gall où les joueuses britanniques devaient s’entrainer. La capitaine et l’entraineur, qui se rendaient au point presse, dans un autre véhicule, ont tout de même tenu la conférence de presse mais l’entraînement du soir a été annulé. S’il n’y a aucun blessé dans l’accident, certaines joueuses sont un peu choquées par cet accident, et la prudence a donc été de mise d’annuler la séance.

Wales team bus involved in road collision on way to stadium in St Gallen. FAW say everyone on bus is okay, as is other vehicle involved. Both Rhian Wilkinson + captain James visibly shaken. Training for this evening cancelled. Team likely to do something later on. More to come.